Congresso Pd, dal Piemonte arriva il sostegno per Orlando.

di Bernardo Basilici Menini

Diversi i nomi della politica torinese e piemontese che hanno deciso di optare per il sostegno espresso al neo candidato alla Segreteria del Partito Democratico Andrea Orlando. In una nota congiunta hanno espresso l’appoggio il vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta, Anna Rossomando, Umberto D’Ottavio, Antonio Boccuzzi, Elena Fissore, Antonio Ferrentino, Andrea Benedino, Claudio Cerrato, Francesco Casciano, Raffaele Boninfante, Vito Massimiliano Bucci, Davide Catalano, Sara Cariola, Carlo Chiama, Carmen Collura, Valentina Cremonini, Claudio Ferrentino, Matteo Franceschini Beghini, Stefano Francescon, Chiara Gaiola, Amalia Neirotti, Fabrizio Oddone, Francesco Pantalone, Alberto Pilloni, Caterina Romeo, Mario Sechi, Daniela Todarello.

Questi hanno commentato molto positivamente la notizia: «Siamo molto contenti della candidatura di Andrea Orlando a segretario del Pd e lo sosterremo. Per chi come noi ha partecipato alla nascita del Pd questa candidatura rappresenta la volontà di ricostruire un centrosinistra forte, un partito che si oppone alla destra e una prospettiva politica per i progressisti del nostro Paese».

Appena espressa la volontà di candidarsi, quindi, Orlando inizia subito a incassare il sostegno di importanti membri del Partito democratico, quasi tutti facenti riferimento all’area “Rifare l’Italia”. Quasi, perché all’appello mancano il senatore Stefano Esposito e il già consigliere comunale Luca Cassiani, che non hanno ancora deciso tra Renzi e Orlando. Per loro si tratta di un vero e proprio travaglio di cuore: da una parte per Orlando e le ragioni politiche dall’altra.