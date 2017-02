Mauro Maria Marino: “L’educazione finanziaria sia parte del decreto Salva risparmio”

di Moreno D’Angelo

Una strategia nazionale per lo sviluppo dell’educazione finanziaria. E’ questo l’obiettivo del Presidente della Commissione Finanza e Tesoro Mauro Maria Marino che intende «inserire all’interno del testo di conversione del decreto “Salva risparmio” un capitolo dedicato all’educazione finanziaria». Un impegno prioritario, che il senatore definisce “chiarissimo” e per il quale ha presentato un nuovo e mirato testo emendativo.

«Dopo le difficoltà degli ultimi giorni e l’iniziale parere negativo, abbiamo intrapreso un fitto dialogo con il Governo, che ha compreso l’importanza e la necessità di un intervento mirato e si è impegnato a sbloccare la situazione», così il Presidente Marino ha descritto il percorso dell’iniziativa.

«Un testo – ammette il senatore – forse meno articolato di quelli precedentemente presentati, ma che centra l’obiettivo della creazione di una Strategia Nazionale atta a coordinare, implementare e coadiuvare lo sviluppo dell’Educazione finanziaria nel territorio italiano, anche grazie al lavoro di un Comitato di esperti dedicato, incaricato di monitorarne costantemente l’efficacia e di proporre correttivi e miglioramenti».

Certamente un passo importante che prende atto della condizione di difficoltà di tanti cittadini di tutti i ceti sociali nel fronteggiare tematiche legate al mondo assicurativo, finanziario e previdenziale. Temi con cui tutti prima o poi dobbiamo confrontarci. Un modo anche per responsabilizzare le persone di fronte al mare di proposte, a volte anche pericolose trappole, che caratterizzano queste realtà.