Mauro Maria Marino: “Molto bene rapida approvazione del decreto fiscale”

di Bernardo Basilici Menini

Il presidente della commissione Finanze e Tesore del Senato, Mauro Maria Marino, ha commentato in toni entusiastici l’approvazione del decreto fiscale di oggi.

«Ritengo positiva la rapidissima approvazione del decreto fiscale, che dimostra una forte disponibilità del Senato a trasformare in legge un provvedimento importante», a detto Marino commentando il voto di fiducia avvenuto stamani sulla conversione del decreto legge in materia fiscale.

«La velocità dei tempi di esame del provvedimento ha sacrificato un maggior approfondimento di alcuni temi delicati come quelli della riorganizzazione delle agenzie fiscali e della semplificazione degli adempimenti tributari, anche attraverso la riapertura della delega fiscale; si tratta di punti che – prosegue il senatore – saranno esaminati con la dovuta accuratezza dalla Commissione Finanze e tesoro in un provvedimento ad hoc, con la disponibilità anche del Governo ad operare in tal senso».