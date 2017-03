Pd, quello che emerge dai circoli…

di Giorgio Merlo

Dunque, anche a Torino e provincia – come nel resto dell’Italia – alcune costanti caratterizzano lo svolgimento del congresso del Pd. Almeno stando a quello che emerge nei circoli del partito, in attesa delle primarie del prossimo 30 aprile. Sostanzialmente sono 3 le costanti di fondo, con qualche lodevole eccezione, come ovvio. Innanzitutto la scarsa partecipazione al voto nei circoli. Il risultato batte attorno al 50% degli aventi diritto. Quasi la meta’ degli iscritti e’ di fatto indifferente all’unico appuntamento che teoricamente dovrebbe coinvolgerli tutti. Una assenza che pero’ non stupisce affatto. La decadenza della politica nei circoli, che si animano solo alla vigilia delle elezioni, alla chiusura del tesseramento e con la elezione degli organi, trova conferma in questa consultazione. Ovvero, se non riparte una normale e corretta vita politica nei circoli la partecipazione sara’ sempre piu’ scarsa e, al contempo, aumenteranno solo i tradizionali e ben collaudati “pacchi di tessere”. Un film gia’ conosciuto e noto alle cronache. In secondo luogo la scarso dibattito politico sulle mozioni congressuali. Anche se e’ sempre ammirevole chi lo anima e chi partecipa attivamente. E sin qui nulla di nuovo. E’ appena sufficiente ricordare la fase decadente della Dc, tanto per citare un partito a caso, per rievocare lo stesso spettacolo. Poche persone che discutono animatamente “di politica” e, al contempo, le file che crescono ai seggi man mano che si avvicina l’ora di chiusura delle votazioni. Un tempo si chiamavano “pacchi di tessere”. Oggi, visto che i tempi cambiano, si definiscono amici e compagni “in ritardo”. In ultimo il Pd che emerge dal dibattito, cioe’ quello vero – anche se poco partecipato – che si fa nei circoli. Al di la’ delle dichiarazioni e della retorica, un dato e’ abbastanza chiaro. Il Pd a trazione renziana si avvia a diventare quello che Ilvo Diamanti – e con lui quasi tutti i commentatori e gli opinionisti politici – ci dice da oltre 2 anni. E cioe’, il “Pdr”, il partito di Renzi. Desiderato da tanti, teorizzato da molti – tra cui Sergio Chiamparino alla recente kermesse del Lingotto a Torino – e atteso da quasi tutti i fan del segretario uscente del Pd. E se il risultato delle primarie dovesse confermare quello che ormai sta emergendo dai circoli, anche se la meta’ di loro deve ancora esprimersi, il modello del “partito personale” si affermerebbe con forza e determinazione. Avallato dal voto degli iscritti e dal “popolo” delle primarie. Piccolo o grande che sia non fa alcuna differenza. Se, invece, dovesse esserci una affermazione massiccia di Andrea Orlando e Michele Emiliano alla primarie allora tutto entrerebbe in discussione. Sempre se, pero’.