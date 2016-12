Pd, sotto lo stesso tettoè possibile

di Giorgio Merlo

Dopo la sconfitta referendaria, la divisione del campo del centro sinistra, la profonda lacerazione del paese e una difficile crisi di governo da risolvere, si rende anche necessario chiarire – forse definitivamente, come ha giustamente detto all’ultima Direzione nazionale del partito Matteo Renzi – il profilo e soprattutto la prospettiva politica del Partito democratico.

Certo, sara’ il congresso nazionale – che a questo punto e’ bene anticipare rispetto alla scadenza prevista – a sciogliere questi nodi. Ma il vero nodo da affrontare, con durezza ma anche con chiarezza e trasparenza, adesso e’ quello di verificare se le 2 anime principali di questo partito possono ancora convivere sotto lo stesso tetto. Personalmente ritengo che, da inguaribile post

democratico cristiano, la convivenza sia del tutto possibile se si perseguono gli stessi obiettivi politici.

Che sono, nello specifico, almeno 3. E cioe’, il Pd era e resta un partito di centro sinistra; il Pd era e resta un partito plurale e non dominato dal “pensiero unico”; il Pd era e resta un partito autenticamente democratico al suo interno che non puo’ e non deve disconoscere il “valore aggiunto” del leader da un lato senza ridursi, dall’altro, all’ormai celebre “uomo solo al comando”.

Insomma, e’ ancora del tutto possibile perseguire e consolidare l’unita’ politica del Partito democratico superando la doppia tentazione, che sarebbero entrambe perdenti a livello elettorale, di un “Pdr”, ovvero partito di Renzi contrapposto ad un “partito di sinistra” che rievoca la vecchia e

nostalgica “ditta”. Ma se si vuole sventare una divisione, che forse sarebbe traumatica per lo stesso destino del centro sinistra, forse e’ consigliabile che in questa fase assumano un ruolo protagonistico nel partito quei leader che non hanno un istinto divisivo o meramente rancoroso ma che, al contrario, coltivano l’unita’ politica e il rispetto reciproco come valori fondanti per la nuova stagione politica che si e’ aperta – anche e soprattutto per il Pd – dopo la secca e plateale sconfitta referendaria.

Per dirla con maggior chiarezza, forse e’ giunto il momento di avere piu’ Cuperlo e piu’ Franceschini e meno facinorosi ed incendiari a dominare la scena. Per il bene del Pd. Ma anche e soprattutto per il futuro del centro sinistra.