Pd, sulla data del voto anticipato una lotta di potere

di Giorgio Merlo

L’ennesimo confronto/scontro nel Pd adesso verte sulla data del voto delle future elezioni politiche.

E’ un elemento noto a tutti quelli che si interessano di cose politiche. E cioè, da un lato ci sono i renziani, larga parte della maggioranza renziana, i vertici del partito e lo stesso segretario del partito che spingono per anticipare il prima possibile le elezioni politiche. Dall’altra parte c’è la minoranza di sinistra del partito e alcuni settori della stessa maggioranza renziana che sostengono la necessita’ di prolungare l’attuale legislatura. Al centro della discordia c’è un dato a tutti noto e che, tuttavia, non si può dire apertamente. Ovvero, la necessita’ del segretario nazionale del Pd di ritornare quanto prima al potere. E per centrare questo obiettivo le elezioni si devono fare subito. A

prescindere dal profilo e dalla natura dello stesso sistema elettorale. Specularmente, la sinistra del Pd punta, al di la’ delle sempre nobili intenzioni, ad indebolire Renzi e quindi a protrarre la data del voto sperando che, così facendo, ci sia un rimescolamento di carte nel partito e che lo stesso Pd diventi contendibile nella sua guida.

Insomma, dietro alla data del voto c’è, come sempre, una pura questione di potere che nulla ha a che vedere con gli interessi generali, con l’agenda del governo e con i problemi degli italiani. E la legge elettorale e’ lo strumento che viene armeggiato in questa fase per giustificare una semplice e

chiara lotta di potere.

Come finirà? Ad oggi e’ semplicemente impossibile saperlo. Certo, l’unico elemento che poteva evitare questa estenuante lotta di potere era la celebrazione del congresso nazionale del partito. In quella occasione si poteva avviare un vero confronto politico nel Pd che certificava una guida

politica democratica e, soprattutto, poteva restituire chiarezza anche nei rapporti all’interno del Pd.

Senza proseguire questo stillicidio di polemiche quotidiane.

Peccato, posticipando il congresso la polemica interna proseguirà e il tutto, come detto poc’anzi, sarà una pura e semplice lotta di potere. Che contribuirà, come da copione, ad ingrossare le file del populismo e dell’antipolitica