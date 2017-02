Piero Fassino aprirà la campagna congressuale del Partito Democratico, per sostenere Matteo Renzi.

Domenica 5 marzo, alle 10.30, al circolo Arci via Rovai a Montelupo Fiorentino

«Appoggio Renzi per far vivere nel Pd la sinistra delle riforme», così Fassino spiega il suo sostegno all’ex presidente del Consiglio.