Pisapia alla Fabbrica delle E

di Bernardo Basilici Menini

Nel pieno del terremoto politico che investe il Partito democratico e il mondo della sinistra istituzionale, Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e recentemente tornato all’onore delle cronache per i suoi messaggi al mondo del centrosinistra, arriva alla Fabbrica delle E di corso Trapani.

La sua presenza è attesa per un incontro in agenda per il prossimo sabato, alle 9.30, organizzato da Progetto Torino. Giuliano Pisapia dialogherà con lo storico Giovanni De Luna, con l’assessora regionale alle Pari Opportunità Monica Cerutti, con il deputato Pd Davide Matiello e con Gianguido Passoni.

A coordinare l’incontro, intitolato “E’ ora di futuro” sarà Jacopo Jacoboni, che intervisterà l’ex sindaco di Milano.