Popolari, la corrente non torna più

di Giorgio Merlo

La notizia è passata un po’ in sordina – com’è nello stile sobrio e pacato della tradizione dei Popolari – ma merita di essere ripresa. Si tratta di un incontro promosso recentemente dall’Associazione I Popolari del Piemonte sul prossimo referendum referendum costituzionale. Il dibattito, di grande interesse, ha visto il confronto tra uno dei “padri” del cattolicesimo democratico italiano e del popolarismo di ispirazione cristiana, Guido Bodrato e il senatore renziano Stefano Lepri. Due Popolari, anche se di generazione e con esperienze alle spalle profondamente diverse,

ma accomunati dalla provenienza cosiddetta Popolare. Ora, dal confronto è emersa in modo palpabile la profonda differenza politica, culturale e di prospettiva istituzionale tra i due interlocutori.

L’uno, Bodrato, schierato convintamente per il No e l’altro, il renziano Lepri, fortissimamente per il Sì. Due posizioni, ovviamente legittime e del tutto comprensibili. Ma l’aspetto che qui voglio richiamare non riguarda tanto il confronto di quel convegno ma la conseguenza politica di quel bel dibattito. E cioè, quando in una corrente politica e culturale che storicamente si è caratterizzata anche per la sua indole fortemente ” identitaria” si confrontano posizioni che su un tema essenziale per la qualità della nostra democrazia, il futuro dell’assetto istituzionale e lo stesso giudizio sulla riforma della Costituzione esprimono contenuti non solo diversi ma quasi alternativi, la conclusione è scontata.

Ovvero, la cosiddetta “corrente dei Popolari” in politica non esiste più. Ammesso che sia esistita in questi anni nel Pd o altrove e soprattutto nell’ultima fase renziana. Perché quando l’analisi, la valutazione e il giudizio politico divergono sui capitoli essenziali che qualificano la presenza nella politica, significa che ormai non c’è più una lettura omogenea e coerente della società tra tutti coloro che, almeno a parole, dicono di riconoscersi nella tradizione popolare e cattolico democratica.

Ecco, il convegno torinese dell’Associazione i Popolari del Piemonte – peraltro, ripeto, di grande interesse – ha confermato che nella attuale stagione politica italiana, liquida e ormai priva di visioni di lunga scadenza, sono saltate definitivamente anche vecchie categorie a cui eravamo abituati, seppur un po’ stancamente. Non solo sono scomparse le tradizionali distinzioni tra destra e sinistra, tra conservatori e progressisti, al di là delle chiacchiere di rito e della ipocrisia che accompagna il dibattito nei singoli partiti, ma rischiano di sfaldarsi anche le aree culturalmente più granitiche. Come, appunto, la tradizione popolare e cattolico democratico.

O meglio, quel filone culturale continua ad esistere e ad esprimere valori, principi, orientamenti e scelte che, almeno a mio parere, mantengono una bruciante attualità. Ma quello che scompare definitivamente, e forse irreversibilmente – questo, però, lo dirà solo la storia – è la capacità che quella cultura possa orientare scelte politiche univoche, unitarie e coerenti di fronte ai problemi che emergono dalla società. Ossia, in una corrente di un partito o addirittura con un partito di riferimento come fu sostanzialmente ai tempi del Partito popolare italiano.

Del resto, questo processo non stupisce perché nella stagione dei cosiddetti “partiti personali” il pluralismo culturale all’interno dei partiti suddetti e’ ammesso e tollerato nella misura in cui è compatibile con il pensiero del “capo”. Si tratta, comunque, di prendere atto della realtà esistente e di far sì, se non la si condivide del tutto, di lavorare per cambiarla.