Primarie Pd: una Leopolda torinese per il lancio della candidatura di Renzi

Sarà una sorta di Leopolda quella che verrà ospitata al Lingotto dal 10 al 12 marzo.

Come aveva promesso Matteo Renzi si riparte da Torino per la riconquista della segreteria del Partito Democratico. Dove nacque il Pd.

E per l’occasione gli ex storici stabilimenti Fiat ospiteranno undici work shop, in undici sale differenti, dove verranno trattati i temi:

Forma-partito, Europa, Scuola, Università e Ricerca, Mercato del Lavoro e Rapporto tra generazioni, Welfare, Politica economica e fisco, Diritti e Giustizia, Pubblica amministrazione e Innovazione, Crescita sostenibile-sviluppo e cultura, Investimenti infrastrutture-concorrenza e Mezzogiorno.

A questa parte seminariale, seguirà una parte plenaria. Da venerdì alle 17.30 a domenica alle 13.30.

L’atteso intervento conclusivo di Renzi definirà la sua linea della campagna per le primarie. Insomma Torino e il Lingotto, come dice l’ex premier «per prepararci a vivere il congresso non come scontro sulle poltrone, ma come confronto di idee».