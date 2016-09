Referendum: anche in sanità nascono i Comitati per il Sì

di Emanuele Rebuffini

Anche in Piemonte si stanno costituendo i comitati referendari tematici “Sì per un’Italia in salute”, promossi a livello nazionale da Federico Gelli, responsabile sanità del Pd, con l’obiettivo di coinvolgere i professionisti del mondo della sanità. Spiega Gelli: «Tra le conseguenze della riforma costituzionale ci sarebbe la modifica del Titolo V, e verrebbe meno la cosiddetta legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Si potrà ristabilire in questo modo un primato statale nelle decisioni di politica sanitaria, politica sociale e sicurezza alimentare ponendo fine alle derive federaliste che hanno portato in questi anni all’esplosione della spesa e all’acuirsi di quel gap storico tra Nord e Sud. Non ultimo, troverebbe soluzione il problema legato al contenzioso tra Stato e Regioni. La riforma approvata nel 2001 ha dato vita a ventuno sistemi sanitari diversi. Tutto questo ha determinato l’incapacità del sistema di assicurare in modo omogeneo i Lea (Livelli essenziali di assistenza), eludendo i principi di equità e universalità sui quali si fonda il nostro servizio sanitario nazionale. La salute è un diritto costituzionalmente garantito e non può variare a seconda del luogo di residenza».

In Piemonte a promuovere e coordinare i comitati “Sì per un’Italia in salute” è Guido Alessandro Gozzi, responsabile sanità del Pd torinese, molto attivo nella campagna referendaria. «Stiamo raccogliendo in questi giorni numerosi nominativi di operatori sanitari interessati ai comitati “Sì per un’Italia in salute”: medici ospedalieri, infermieri, personale amministrativo e farmacisti. Entro pochi giorni i comitati saranno messi in rete nella piattaforma “Basta un Sì”. Stiamo riscontrando una buona risposta sui territori e in autunno verrà organizzato un evento pubblico con Federico Gelli per illustrare come la riforma costituzionale impatti anche in ambito sanitario».

«Se vincerà il Sì – aggiunge Guido Alessandro Gozzi – Governo e Parlamento saranno chiamati ad assumere un maggior ruolo nelle grandi decisioni di indirizzo che riguardano la politica sanitaria, evitando le disparità che ci sono oggi tra il centro-nord e il mezzogiorno, fermo restando che le Regioni continueranno a detenere la potestà legislativa in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali».