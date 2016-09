Referendum: il “No” di merito di dieci parlamentari PD

di Emanuele Rebuffini

“La nostra opinione è che la riforma non riesca a perseguire gli obiettivi dichiarati: di semplificazione e di conferimento di efficienza e di efficacia al sistema istituzionale”. Così si legge in un articolato documento (scarica qui) firmato da 10 Parlamentari del Partito Democratico (Paolo Corsini, Franco Monaco, Nerina Dirindin, Luigi Manconi, Claudio Micheloni, Massimo Mucchetti, Lucrezia Ricchiutti, Walter Tocci, Luisa Bossa, Angelo Capodicasa), che, per primi in casa Dem, hanno annunciato di votare “no” al referendum costituzionale. Un “no” di merito alla riforma Renzi-Boschi, accusata di disegnare un “bicameralismo confuso” nel quale il Senato, privo per altro di adeguata autorevolezza e rappresentatività, rischia di costituire un ulteriore ostacolo al processo decisionale a causa di “un procedimento legislativo farraginoso e foriero di conflitti”, di operare “una esorbitante ricentralizzazione nel rapporto Stato-regioni che revoca il principio/valore delle autonomie ex art. 5 della Carta” e una “una complessiva alterazione degli equilibri, delle garanzie e dei bilanciamenti di cui si nutre il costituzionalismo tutto a vantaggio del governo, un vantaggio ulteriormente avvalorato dall’Italicum”. Tra i firmatari del documento c’è anche la Senatrice torinese Nerina Dirindin, docente all’Università di Torino dove insegna Scienza delle Finanze ed Economia e politica sanitaria, già Direttore Generale della Programmazione del ministero della Sanità e dal 2004 al 2009 assessore alla Sanità della Regione Sardegna. La quale, in un’ampia intervista che apparirà sul numero di ottobre del mensile cartaceo Nuovasocietà, precisa che “non abbiamo chiesto altre adesioni al nostro documento proprio perché non facciamo parte di nessuna corrente e non vogliamo dare vita ad alcuna corrente. Esprimiamo una preoccupazione di merito, che non può essere oggetto di negoziazione o di scambio con una modifica della legge elettorale, modifica che anche noi crediamo vada fatta”. A differenza delle minoranze interne del PD, che non hanno ancora sciolto le riserve, la Dirindin e gli altri firmatari del documento dei 10 non intendono condizionare il Sì ad un cambiamento dell’Italicum.

Oltre alla critica al nuovo Senato e alla modifica del Titolo V, quindi ai rapporti tra lo Stato e le Regioni, il documento contiene alcuni passaggi politicamente significativi. Innanzitutto, il rischio che la battaglia referendaria così come è stata impostata dal Premier e dai Comitati per il Sì finisca con l’alterare il “profilo costitutivo del PD quale partito di centrosinistra”, trasformando il fronte del Sì in una sorta di «laboratorio di uno schieramento o addirittura di un partito che muova dal PD, ma che vada oltre il PD. Una sorta di partito unico di governo, posizionato al centro, che si concepisce come alternativo alla destra e alla sinistra». E sul fatto che la riforma ridurrebbe i costi della politica, “tagliando le poltrone” come amano ricordare Renzi e la Boschi, la Senatrice Dirindin è tranciante: «sostenere che questa riforma riduce i costi, non solo non è vero, ma è un obbrobrio: il problema non è risparmiare ma far funzionare bene il sistema». Ma questo, come si legge nel documento, farebbe parte di un’abitudine della classe politica, che serve da alibi alla stessa, ovvero «imputare alla Costituzione la responsabilità di insufficienze che semmai vanno intestate alla politica e all’amministrazione; nonché di spostare tutta l’attenzione dall’esigenza di dare attuazione a principi e diritti scolpiti nella Carta alla ingegneria costituzionale in una sorta di frenesia riformatrice».