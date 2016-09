Referendum, non e’ un giudizio divino

di Giorgio Merlo

Adesso abbiamo la data, il quesito, gli eserciti in campo e le tifoserie debitamente attrezzate. Il piatto del prossimo referendum costituzionale è praticamente servito. Abbiamo, però, anche una quasi certezza. Al momento sappiamo – e difficilmente le cose cambieranno in questi 2 mesi ma non dobbiamo comunque disperare – che il quesito referendario resta un tabù, che il confronto di merito sarà puntualmente evocato e altrettanto puntualmente aggirato, che lo scontro sarà sul futuro politico del Premier e, soprattutto, che la scelta finale sarà il frutto di una serie di eventi che con il nuovo assetto istituzionale e costituzionale del nostro paese c’entrerà ben poco.

Perché appunto, si tratta della “scelta finale” tra il bene e il male, tra il ritorno ad un passato da cancellare o l’alba del nuovo mondo, tra il cambiamento definitivo ed irreversibile o il salto nel buio più pesto e cronico. Insomma, il 4 di dicembre come una sorta di “giudizio divino”.

Ora, senza scomodare sondaggisti, politologi, accademici ed esperti di oroscopi, le persone di buon senso dovrebbero sapere che dopo il 4 dicembre arriva il 5 dicembre e poi l’Immacolata e poi le feste natalizie e soprattutto arriva Capodanno. Cioè torna la normalità e, quasi sicuramente, non ci sarà alcun giudizio divino legato alle sorti del referendum. Sia che vinca il Si’ e sia che prevalga il No.

Ma proprio questa banale e semplice considerazione stenta a farsi largo nel confronto politico. E se il buongiorno si vede dal mattino, non ci vuol molto a capire che il confronto politico si radicalizzerà sempre di più e alla fine sarà una competizione basata esclusivamente sulla demolizione delle persone. E qui si arriva al cuore di questo referendum. Che per molti aspetti è radicalmente diverso rispetto a tutti i precedenti dove, nel bene o nel male, erano in ballo scelte politiche, gerarchie di valori, futuro dei partiti e orientamenti culturali. No, in questo caso è soprattutto in ballo – perché di questo si tratta al di là della massiccia ipocrisia che ci circonda e della finzione generalizzata – il futuro e la credibilitàà politica di un leader di partito e di governo, cioè il segretario del Pd e presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Del resto, tutti sappiamo che il tema della “personalizzazione” ha dominato, e domina, questo confronto referendario. Tutti sappiamo che Renzi attorno a questa battaglia politica si gioca buona parte della sua strategia di cambiamento e di rinnovamento della politica italiana, tutti sappiamo che il suo futuro dipende in larga parte dal risultato del 4 dicembre e tutti sappiamo, con altrettanta evidenzia, che larghi settori della attuale opposizione intravedono nel referendum la “battaglia finale” per farlo cadere dal Palazzo. Sono tutte considerazioni note e non soltanto alla pubblica opinione politica. Perché cominciano ad essere note anche a tutti i cittadini, anche a quelli che notoriamente non si interessano di politica e sono e restano lontani da qualsiasi passione politica o, peggio ancora, partitica.

E, se questo è vero com’è vero, c’è un solo modo concreto e tangibile per porvi rimedio. Fare una campagna elettorale dove prevalga il buon senso. Non sarà affatto facile ma ci dobbiamo provare. Tutti. Nessuno escluso. Una campagna elettorale, soprattutto da parte del Pd, che faccia prevalere il buon senso, la normalità, il necessario confronto ma senza caricarlo di toni ultimativi e di giudizi finali. Perché di tutto ciò non si tratta quando il confronto è puramente politico e giuridico. Anzi, prevalentemente tecnico-giuridico.

Ma questo compito, appunto, tocca principalmente al Pd, cioè al maggior partito italiano e di governo e che sostiene con maggior forza e determinazione le ragioni del Si’. Se, invece, ci sarà’ un crescendo di polemiche, di attacchi personali, di semi diffamazioni politiche e di tutto ciò che contempla una politica urlata e sguaiata, si corre il serio rischio di soccombere e, soprattutto, di diventare complici di una degenerazione politica a cui già assistiamo quotidianamente.

Ecco perché il Pd, adesso, ha una responsabilità in più nell’affrontare questa contesa referendaria. E cioè, condurla da un lato sui contenuti della riforma e, dall’altra, di far prevalere la semplice normalità del confronto senza caricarlo di toni ultimativi. Questa sarebbe la vera “spersonalizzazione” del dibattito referendario. Senza, cioè, l’incombenza di un giudizio divino sulle spalle. Perché, per dirla con Martinazzoli, la “politica è importante ma la vita conta più della politica”.

Ecco, appunto, la vita conta più di un referendum. Seppur di natura costituzionale.