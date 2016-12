Referendum, ora per il Pd servono i mediatori e non i distruttori

di Giorgio Merlo

Dopo una campagna elettorale che ha diviso in paese in modo verticale, spaccato il centro sinistra e lacerato profondamente il Pd, adesso è il momento della mediazione e della “ricostruzione”. Almeno per il Pd e per il centrosinistra. Non è il momento propizio per i gli incendiari e per i demolitori.

Adesso occorre mettere in campo una iniziativa politica capace di ricomporre il tessuto lacerato e diviso del Pd per cercare, se possibile, di ridare ancora una prospettiva al centro sinistra. Fuorché qualcuno non pensi irresponsabilmente di promuovere l’ennesima “resa dei conti” nel partito da un lato o di pensare ad una rinnovata “scissione” dall’altro. Ma sarebbero entrambe scelte devastanti per il futuro di qualsiasi ipotesi riformista e democratica del nostro paese