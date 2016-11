Referendum, per fortuna c’è Cuperlo

di Giorgio Merlo

Senza nulla togliere ai vari soloni che quotidianamente ci inondano della loro sapienza accademica e di tutti coloro che blaterano di paradiso terrestre o di rischio autoritaria a seconda dei vari pulpiti della propaganda, per fortuna c’è anche qualcuno che in un confronto sempre più violento ed irresponsabile ha posto il tema della necessità di rivedere la legge elettorale mentre si parla della riforma costituzionale.

Mi verrebbe da dire, semplificando come ovvio, meno male che c’è stato un esponente politico, il leader della sinistra del Pd, Gianni Cuperlo, che ha preteso ed ottenuto di rivedere, dopo il “giudizio di Dio” del 4 dicembre, una pessima e nociva legge elettorale, il cosiddetto Italicum. Perché, al di là dell’ipocrisia di chi continua a sostenere che la legge elettorale non centra nulla con il futuro assetto istituzionale del Paese – sempre che la riforma venga approvata – è indubbio che quando si prevede che un solo ramo del Parlamento, cioè la Camera dei Deputati, darà la fiducia al Governo, è quasi obbligatorio sapere come sarà eletta e composta quella Camera. Chi nega il nesso o è un ingenuo, o è un ipocrita o è in malafede.

E, dopo un lungo tira e molla nel principale partito italiano, il Pd, finalmente un accordo politico – pur sempre da rispettare, il che non e’ affatto scontato – prevede di archiviare definitivamente la legge elettorale approvata appena qualche mese a suon di fiducia in Parlamento e che adesso è diventata improvvisamente orfana, dopo essere stata dipinta come “la legge che tutto il mondo ci invidierà” e che “sarà copiata da molti paesi europei”. Ora, l’accordo intervenuto all’interno del Pd – che prevede il ritorno dei collegi al posto delle preferenze; un premio di maggioranza alla coalizione anziché al partito unico; un premio di maggioranza piu’ contenuto e non più esorbitante e il superamento del ballottaggio a vantaggio del turno unico – e in attesa del confronto con il resto delle forze politiche presenti in Parlamento, si può tranquillamente sostenere che anche sulla riforma costituzionale è scomparso un macigno che sino a quel momento la rendeva un’anatra zoppa. A volte anche un esponente della minoranza del Pd – minoranza peraltro bistrattata e derisa – come Gianni Cuperlo può portare un contributo decisivo ed indispensabile per rendere meno indigesta una intera riforma costituzionale. A favore non di un partito o di uno schieramento ma, al contrario, a vantaggio della qualità della democrazia e della stessa credibilità delle istituzioni democratiche.