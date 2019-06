La Polizza è obbligatoria?

Sottoscrivere un’Assicurazione Professionale Geologi è diventata una procedura obbligatoria per questa categoria di professionisti del settore tecnico a partire dal 2013.

Secondo la normativa vigente, chi esercita il mestiere di geologo non solo è tenuto a dotarsi di un’adeguata copertura assicurativa ma deve fornire ai suoi clienti gli estremi della sua polizza di responsabilità civile.

Anche il massimale per cui il professionista ha deciso di assicurarsi deve essere comunicato al cliente e il tutto deve avere luogo contestualmente all’assunzione di un determinato incarico.

Se un Geologo, al pari di altre categorie come ingegneri o architetti, dovesse decidere di prestare i suoi servizi senza aver prima stipula una polizza di responsabilità civile professionale non solo commetterebbe un illecito disciplinare, in quanto eserciterebbe la sua attività in modo improprio, ma si esporrebbe ad un altro rischio.

Quale?

La possibilità di subire gravi perdite patrimoniali a seguito di un suo errore professionale.

Da qui la necessità di coprirsi con una Polizza RC Professionale, la cui funzione è proprio quella di mettere al riparo, in caso di danni involontari a terzi, il patrimonio personale del geologo e di lasciare alla compagnia di assicurazione l’onere finanziario di procedere con il rimborso della persona danneggiata.

Caratteristiche fondamentali di una Polizza RC Professionale per Geologi

La Polizza RC Geologi è una soluzione assicurativa studiata appositamente per tutelare il professionista da quanto potrebbe essere tenuto a pagare, per legge, in quanto responsabile:

1 – dei danni materiali o fisici che il geologo può arrecare involontariamente a terzi a seguito di un errore, svista, inadempienza connessi allo svolgimento della sua attività professionale

2 – dei danni subìti dai suoi collaboratori e dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni

3 – dei danni subìti dalle persone all’interno del locale presso cui eserciti la tua attività

Lavorare protetti da questa particolare tipologia di polizza significa molto per il professionista, in quanto gli consente di concentrarsi solo sulla realizzazione dei suoi progetti e di poter svolgere la sua attività di Geologo con maggiore serenità.

Un’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale presenta in genere una serie di caratteristiche peculiari.

