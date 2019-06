Sembra proprio che la nostra Serbelloni Mazzanti in versione bagna cauda alias Claudia Porchietto, insieme a Roberto Rosso “l’altro”, in visita qualche giorno fa presso il consolato italiano a New York, non abbia resistito ad immortalare le tre Lamborghini in stile caprese.

Roba da far invidia ai ragazzotti in cerca di selfie davanti ai bolidi durante le trasferte estive di un giorno in quel di Monte Carlo.

In certe occasioni forse un po’ più di sobrietà (social) non guasterebbe.