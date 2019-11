Agli addetti ai lavori non è certo passata inosservata la coppia Porqueddu e Balena presente all’Allianz Stadium di Torino ieri sera per la partita di campionato Juventus-Milan.

Gianfranco Porqueddu, presidente Coni Piemonte, che si era speso molto per il candidato di centrodestra Alberto Cirio durante la campagna elettorale delle regionali poi vinte dall’azzurro in Piemonte, ha assistito al match insieme a Davide Balena, numero uno di Forza Italia a Torino e capo segreteria del governatore, in tribuna Agnelli.

I due non si sarebbero limitati a commentare le fasi di gioco, anche perché ad esempio a Porqueddu, tifoso del Genoa, ben poco importava di Milan o Juventus. Con Balena avrebbero parlato di argomenti come Olimpiadi invernali, possibilità per il Piemonte di esserci ancora, di Regione e di future collaborazioni con Cirio.

Alla fine dalla partita a Porqueddu e Balena si è unito Enzo Ghigo , ex presidente della Regione, per un veloce saluto.