A Porta Nuova mancano servizi igienici per le persone con disabilità, a denunciare il fatto Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in consiglio regionale del Piemonte e in consiglio comunale di Torino: «L’unica toilette accessibile è fuori servizio da sei settimane: ho chiesto agli Assessorati ai Trasporti di Regione e Comune di intervenire».

«Fuori servizio, recita il cartello affisso, da settimane a questa parte, di fronte agli unici servizi igienici completamente accessibili alle persone con disabilità presso la stazione di Porta Nuova – spiega il consigliere – una catena bianca e rossa sospesa tra due supporti in plastica gialla impedisce l’accesso a quell’unica toilette. Una situazione che va avanti da circa 45 giorni. Ho chiesto agli Assessori Gabusi della Regione Piemonte e Lapietra del Comune di Torino di intervenire, sollecitando la Società Grandi Stazioni S.p.A., che gestisce Porta Nuova, a un rapido intervento».