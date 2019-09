Mimmo Portas e i suoi Moderati scelgono Matteo Renzi. il deputato eletto nelle liste del Partito Democratico aderisce a Italia Viva e a Torino, in consiglio comunale e a Palazzo Lascaris, in consiglio regionale, nasceranno i gruppi renziani.

L’alleanza di governo Pd-M5s è un boccone troppo amaro da mandare giù come evidenziano, in una nota congiunta Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati nei Consigli della Città di Torino e della Regione Piemonte, Carlotta Salerno, segretaria cittadina dei Moderati a Torino e presidente della Circoscrizione 6.

«Mai con i Cinque Stelle e la loro “democratura”Siamo distanti anni luce, come Moderati, da ogni ipotesi di alleanze politiche nei confronti di chi da tre anni sta facendo spegnere Torino e diciamo un netto “no” a ogni ipotesi di convergenza con i pentastellati».

«Come Moderati ci schieriamo contro di loro e a fianco di tutti quei cittadini, di tutte quelle Associazioni e in generale di tutte quelle realtà che, come noi, non ne possono più dell’Amministrazione Appendino e che guardano con preoccupazione a qualsiasi forma di alleanza politica del PD coi Cinque Stelle in vista del 2021».

«La nostra continuerà a essere un’opposizione totale nei confronti di chi, da tre anni a questa parte, sta rovinando Torino, e un totale contrasto nei confronti di chi, tra le altre cose, ha provato a bloccare la TAV e ha fatto perdere al nostro territorio Olimpiadi e Salone dell’Auto».

«Guardiamo con interesse la nascita della casa politica proposta da Renzi, che può rappresentare gli estremisti del buonsenso e tutte quelle forze civiche che non hanno perso la speranza di vedere un Paese come l’Italia protagonista in Europa e nel Mondo».