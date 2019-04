Sono state presentate ufficialmente venerdì mattina nei tribunali del Piemonte le liste di candidate e candidati della Lega al prossimo consiglio regionale, a sostegno del candidato Presidente del centro destra Alberto Cirio.

“Le elezioni del prossimo 26 maggiorappresentano per il nostro Paese, e per il Piemonte, una grande occasione di cambiamento. La Lega arriva all’appuntamento dopo quasi un anno di Governo che, secondo tutti i sondaggi, ha visto il nostro operato premiato da un consenso crescente del popolo, della gente comune che sa ben pesare i fatti, e non le parole. Ossia quota cento, aliquota al 15% per i professionisti e tanti altri investimenti concreti a sostegno di famiglie, imprese, sviluppo.

Noi però crediamo alle urne, non ai sondaggi: ed è lì che chiediamo agli elettori del Piemonte, e in particolare della nostra provincia, di sostenerci in un percorso di rilancio dell’Italia, che è solo agli inizi”. Così l’onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario della Lega in Piemonte.

Procede Molinari: “Sanità in affanno, trasporti pubblici in caduta libera, nessun serio progetto rivolto allo sviluppo. Questo il Piemonte che ci viene consegnato oggi, frutto di cinque anni di Governo Chiamparino e centro sinistra. Tra poche settimane i piemontesi avranno finalmente la possibilità di voltare pagina, e di contribuire ad aprire un nuovo percorso per la nostra Regione: guardando al futuro con ottimismo, e valorizzando pienamente le tante risorse, potenzialità, professionalità laboriose del nostro Piemonte”.

Ecco candidati e candidate della Lega al Consiglio Regionale del Piemonte

Alessandria: Poggio Giovanni Battista (detto Daniele) – Protopapa Marco – Lumiera Cinzia – Ghiglia Franco

Asti: Carosso Fabio – Lanfranco Paolo

Biella: Mosca Michele – Caucino Chiara

Cuneo: De Marchi Paolo – Gagliasso Matteo – Icaridi Luigi Genesio – Mantini Anna – Tealdi Guido

Novara: Beatrice Roberto – Lanzo Riccardo – Perugini Federico

Torino: Allasia Stefano – Ricca Fabrizio – Balzola Giuliano – Fava Mauro – Bruno Carmelo – Broglio Claudio Burdet Denise – Cerutti Andrea – Gavazza Gianluca – Giorgis Piergiorgio – Gobetti Paola – Leone Claudio – Maffei Maurizio – Marin Valter – Marovelli Patrizia – Perre Grazia – Pilone Roberto – Polato Mauro – Raviola Cinzia – Reinaudi Donatella – sinatora Benito (detto Luigi).

Vercelli: Dago Angelo – Rosetta Michela

Vco: Preioni Alberto