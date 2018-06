Prima Industrie S.p.A. ha annunciato che la società controllata Prima Power Suzhou Co. Ltd, di cui detiene il 70%, ha firmato l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione pari al 19% della società cinese Cangzhou Lead Laser Technology Co. Ltd. (Lead Laser).

L’accordo è stato siglato a Cangzhou, una città con oltre 7 milioni di abitanti situata nella provincia di Hebei, a 180 km da Pechino, dove ha sede Lead Laser.

Erano presenti, oltre ai vertici delle società coinvolte nell’operazione (Prima Industrie S.p.A, Prima Power Suzhou Co. Ltd, Lead Laser Changzhou e la Leeport Machine Tool Co. Ltd che detiene il 30% di Prima Power Suzhou), rappresentanti delle autorità locali, esponenti dei media e il primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, Emanuele De Maigret, il quale ha espresso la sua «soddisfazione per l’operazione di investimento italiano in Cina».

Lead Laser è uno dei principali produttori cinesi nel mercato delle macchine laser 2D per il taglio della lamiera. Nel 2017 ha realizzato un fatturato pari a circa 46,7 milioni di euro

Prima Industrie, il cui vice presidente esecutivo è Domenico Appendino (nella foto il padre della sindaca di Torino), ha fatturato in Cina nel 2017 circa 64 milioni di euro e punta ad accrescere la propria quota di mercato nel settore delle macchine laser 2D, il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita.