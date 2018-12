Per il momento nulla di fatto: nessuno dei tre candidati candidati alla segreteria regionale piemontese del Partito Democratico ha raggiunto il 51%.

Il senatore dem Mauro Maria Marino è avanti con il 41,52%, seguito dal biellese Paolo Furia con il 35,97%. Terza la consigliera comunale torinese Monica Canalis 22,51%. A Marino sono andati 164 seggi, a Furia 146 e 89 alla Canalis.

Ora dunque ci sono due strade: o si trova un accordo oppure si andrà al ballottaggio tra i primi due, Marino e Furia, e a votare saranno solo i membri dell’assemblea. E proprio quest’ultima sarebbe la soluzione preferita dai democratici.

«Secondo il Regolamento “qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta il presidente della Commissione Congresso indice in apposita Assemblea il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea Regionale e proclama eletto il Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi”. Nella giornata di mercoledì 19 dicembre la Commissione si riunirà per prendere atto dei dati definitivi e proclamare i Componenti dell’Assemblea regionale collegati ai tre candidati.

In quella seduta verrà decisa la data dell’Assemblea Regionale», spiegano dal Partito Democratico

Le note invece piacevoli per i Dem piemontesi arrivano dalla partecipazione alle primarie. Lunghe code davanti ai seggi e addirittura non sono bastate le schede ed è stato necessario portarne altre dopo che le prime erano andate esaurite.

I votanti in tutto il Piemonte sono stati tredicimila.