Mercoledì Primo Maggio in piazza per il corteo tradizionale per la Festa dei Lavoratori ci sarà anche Alberto Cirio, candidato alla Presidenza della Regione Piemonte per la coalizione di centrodestra.

«Io voglio un Piemonte che riparta dal lavoro – spiega Alberto Cirio – e, dal momento che sono candidato a guidare la mia Regione, il Primo maggio non potrò che essere al fianco dei lavoratori. Senza lavoro non c’è futuro».