A Pasqua la prima crociera per genitori separati o divorzianti con i loro figli. Organizza Editoria Europea, 2houses e GenGle

di Giulia Zanotti

Salperà a Pasqua la prima crociera dedicata ai genitori separati o divorziati con i loro figli. Dal 28 marzo al 2 aprile 2018 partiranno alla scoperta di Marsiglia e Barcellona, su Costa Fascinosa, di Costa Crociere.

L’evento è organizzato da Editoria Europea, 2houses, il facilitatore di cogenitorialità che offre un sito web e un’applicazione per una comunicazione positiva all’interno della famiglia, e GenGle, il social network creato da Giuditta Pasotto dedicato ai genitori single per dar loro e ai loro figli l’opportunità di crearsi una nuova cerchia di amici.

Cinque giorni in cui, oltre al relax, ci sarà spazio per scambio di esperienze e confronti tra genitori separati o divorziati, «il tutto con il sorriso e la voglia di divertirsi insieme anche per far capire ai propri figli, e perché no a se stessi, che anche in due si è famiglia e che la separazione non deve essere un ostacolo ma bisogna fare di tutto per viverla con serenità», come spiegano gli organizzatori.

Durante la crociera sono previsti incontri e seminari con gli esperti di GenGle e 2houses su temi come la separazione, il rapporto con i figli, il loro benessere ma anche quello dei genitori, la “rinascita” a una nuova vita. Mentre i grandi parteciperanno agli incontri i figli saranno seguiti dagli animatori “Costa”, tra piscine e idro scivolo.

Come detto si tratta della prima iniziativa di questo tipo in Italia, mentre all’estero questo avviene da tempo.

Per informazioni e prenotazioni: www.editoriaeuropea.com

mail: crociera@editoriaeuropea.com – Tel. 347/6101566

Siti di riferimento: www.2houses.com e www.gengle.it