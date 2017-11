Banda larga: aumenta la copertura e diminuiscono i prezzi

La banda larga è in una fase molto particolare della sua evoluzione: da un lato c’è il futuro della fibra ottica che avanza, seppur con lentezza, e dall’altro c’è un mercato che offre occasioni sempre più convenienti. In una logica puramente commerciale, infatti, anche qui si realizza una regola senza tempo: più aumentano i competitor, più i prezzi si fanno convenienti per le famiglie. Comunque sono anche altri gli aspetti che stanno facendo conoscere alla banda larga il suo periodo d’oro: la copertura ad esempio, sempre più in grado di raggiungere quasi tutti i comuni delle diverse regioni italiane. Se un tempo era difficile trovarla, oggi la connessione Internet è all’ordine del giorno. Poi troviamo anche tutti i vantaggi derivanti da una situazione tecnica di tutt’altro livello: le connessioni, infatti, sono sempre più rapide.

Banda larga: cala il prezzo, sale la copertura

Stando agli studi effettuati in questo ambito, il prezzo della banda larga è in calo già da diversi anni: dal 2013 ad oggi, infatti, il costo di attivazione di questo servizio è sceso del -35%, e nel prossimo futuro scenderà ancora. Un po’ come accaduto con i televisori, quello che inizialmente era un lusso, è già diventato una normalità nelle case italiane. Qual è la situazione della fibra ottica in Italia? La Puglia domina con una copertura dell’87%, mentre la media italiana è pari al 72%. Questo significa che ci sono ancora diversi comuni non coperti dalla fibra, e che quasi il 30% dello Stivale non è ancora servito. In questi casi però il territorio è coperto dalle connessioni di altro tipo: ad esempio Linkem propone delle offerte ADSL per la casa che sfruttano la tecnologia LTE, in modo tale da raggiungere anche le zone meno servite.

Banda larga: i vantaggi per famiglie e aziende

Famiglie e aziende italiane: entrambe possono e devono godere dei benefici della banda larga. Benefici che corrispondono ad un diritto di navigazione a certi livelli finalmente garantito da questo servizio. I cittadini potranno sfruttare la banda larga per navigare più velocemente: potranno trarne vantaggio gli appassionati di streaming e di gaming online, così come i lavoratori freelance. A livello di business, invece, la banda larga reca con sé l’opportunità di ottimizzare i processi dell’impresa, limitando i costi e favorendo una crescita del guadagno. Fra l’altro, operazioni come le conferenze live in video streaming non saranno più un problema. Allo stesso modo, non sarà un problema investire nei mercati internazionali con un e-commerce.