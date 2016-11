Classe dirigente, un nodo non più rinviabile.

di Giorgio Merlo

Non c’è dibattito politico, giornalistico o televisivo dove non emerga il tema della fragilità e della inconsistenza della nostra classe dirigente. In particolare della classe dirigente politica. O meglio, del confronto – purtroppo impari – tra la classe dirigente della cosiddetta prima repubblica e quella contemporanea. Almeno quella che abbiamo conosciuto negli ultimi 10 anni. Ora, questo è un tema – ovviamente presente anche per chi lo nega pregiudizialmente e

stupidamente – che rischia di essere catalogato come una semplice tentazione nostalgica o passatista.

Oppure, e questa è la versione più corretta, si tratta di capire come è possibile porre rimedio ad un decadimento di qualità e di valore che sono sempre più evidenti, ed imbarazzanti, agli occhi della stessa opinione pubblica. Certo, la storia non si ripete mai con le stesse dimensioni organizzative e politiche. Ma è indubbio che, a lunga scadenza, il capitolo di una classe dirigente preparata, competente e con una spiccata cultura di governo, non può continuare ad essere sistematicamente assente nel dibattito politico italiano.

E’ noto a tutti che il paragone con il passato, recente o meno recente poco importa, ha poca consistenza. Per una serie di motivi, oggettivi, che hanno modificato in profondita’ la stessa dialettica politica nel nostro paese. Innanzitutto la trasformazione radicale dei partiti da strumenti di proposta politica, di elaborazione programmatica e di approfondimento culturale in semplici cartelli elettorali funzionali ai voleri del “capo”.

Una trasformazione che riduce la cosiddetta classe dirigente a semplice cortigianeria e a mero gregariato. Cioè, una serie di persone che hanno l’unico ed esclusivo obiettivo di propagandare il “verbo” del capo e di tacitare ogni idea o proposta dissenziente. E’ persin scontato ricordare che in un clima siffatto le classi dirigenti che abbiamo conosciuto nel passato – pur senza santificarlo – non solo non possono prosperare e crescere ma addirittura sono il modello da respingere perchè rischiano di mettere in discussione il messaggio unico ed esclusivo del capo del cartello elettorale. In secondo luogo oggi mancano quasi radicalmente i tradizionali canali di formazione delle classi dirigenti che avevano contribuito a creare e definire i “gruppi di comando” del passato.

Canali di formazione che difficilmente si possono riproporre ma che, comunque sia, evidenziano la domanda di qualità e anche di autorevolezza che comincia a campeggiare sempre di più. A prescindere dalla moda di come si raccoglie oggi il consenso e dalla continua evoluzione degli stessi strumenti dell’organizzazione politica. In terzo luogo è persino scontato ricordare che l’elemento decisivo per avere una classe dirigente qualificata, e non solo autoreferenziale, dipende largamente dal sistema elettorale che di volta in volta viene individuato ed escogitato.

E’ ovvio che con sistemi elettorali proporzionali con preferenze o con collegi uninominali, maggioritari o proporzionale che siano, servono candidati – e quindi classe dirigente – capaci, radicati nel territorio, riconosciuti e anche autorevoli. Con sistemi elettorali, invece, dove la scelta dei candidati dipende prevalentemente se non esclusivamente dalle decisioni del “capo”, serve una classe dirigente gregaria, cortigiana e fedele a chi comanda in quel particolare momento il partito, cioe’ il cartello elettorale.

Ecco perchè il capitolo della classe dirigente è destinato a diventare un tema, se non il tema, che caratterizza la qualita’ della politica contemporanea, la freschezza della nostra democrazia e la stessa solidità delle istituzioni democratiche. Se si continua qualunquisticamente a ridurre questo aspetto ad un repertorio della vecchia politica e del passato tout court, si corre il serio rischio di consegnare la politica italiana a gruppi di improvvisati, inesperti ed avventurieri. Il che, detto tra di noi, sarebbe l’esatto contrario della “buona politica” e dello stesso “buon governo”.