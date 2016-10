Democratici per il No. Di Traglia: “Dare voce a chi nel Pd dissente dalla riforma”

di Emanuele Rebuffini

«In questi mesi, prima con voce soffusa poi con voce sempre più alta, molti iscritti, militanti ed elettori che fanno riferimento al Pd, o comunque all’area del centrosinistra, hanno manifestato la loro intenzione di votare No al referendum costituzionale. Il Pd non si esaurisce solo nel Governo e nella propria rappresentanza parlamentare, ma è anche ciò che esiste in modo diffuso sul territorio. Abbiamo dato vita ai ‘Democratici per il No’ proprio per offrire una rappresentanza, uno spazio, a chi dissente dalla riforma. Un atto dovuto»: Stefano Di Traglia, già portavoce di Pier Luigi Bersani, è tra i promotori dei “Democratici per il No”.

Come vi state organizzando?

Non si tratta di un comitato, ma vogliamo promuovere iniziative e sollecitare il confronto nel Pd. In queste ore sono tante quelle che si stanno organizzando in tutta Italia. Il partito in un primo momento aveva dato indicazione alle proprie organizzazioni territoriali di fare solo iniziative per il Sì, mentre ora molti circoli, intelligentemente, stanno promuovendo momenti in cui si mettono a confronto le ragioni del Sì e del No, stimolando un confronto di merito tra le varie posizioni. Ci siamo organizzati a Roma e nel Lazio, ma stanno arrivando molte richieste da tutta Italia. Anche perché dopo l’ultima Direzione nazionale diversi esponenti del Pd hanno esplicitato il loro orientamento per il No.

Quindi anche all’interno del Pd i contrari alla Renzi-Boschi hanno deciso di uscire allo scoperto?

Sì e lo fanno per i contenuti. Nella vis polemica qualcuno sostiene che è solo un modo per attaccare la leadership di Renzi, mentre bisognerebbe ammettere che chi voterà No lo farà con la propria testa, perché ha letto la riforma e ha fatto le sue valutazioni. Credo che personalità come Pierre Carniti, Alfredo Reichlin, Valerio Onida o Giovanni Maria Flick, non sostengano il No sulla base di un pregiudizio verso Renzi, ma fanno un ragionamento di contenuto. Così anche molti militanti, iscritti ed elettori democratici pensano che questa riforma non sia la soluzione per i problemi istituzionali e costituzionali del Paese ma che rischia solo di avallare un restringimento della base democratica.

Però la scelta di Cuperlo, Speranza e Bersani di condizionare il Sì a un cambio dell’Italicum non rischia di rivelarsi una perdita di tempo e rendere poco chiara la loro posizione? Non è che se cambia l’Italicum la riforma costituzionale diventa improvvisamente buona e giusta…

Personalmente già ad aprile ho detto pubblicamente che sostenevo le ragioni del No, e che avrei votato No anche nel caso di cambio dell’Italicum, ma capisco che chi sta in Parlamento debba utilizzare altri parametri di comportamento e di giudizio. La minoranza interna del Pd ha sempre condizionato il Sì alla modifica dell’Italicum, ad una legge elettorale del nuovo Senato che preveda l’elezione dei senatori da parte dei cittadini e ad un approccio non personalistico che non facesse ricadere su Renzi e sul governo le conseguenze del voto. Queste tre questioni sono ancora lì sul tavolo. C’è questa novità della commissione sull’Italicum, ma Renzi ha detto che in ogni caso se ne parlerà dopo il referendum. Quindi le condizioni poste non mi pare siano state soddisfatte e, pur dando credito all’iniziativa del segretario del partito, credo che in molti si avvieranno verso il No, che è l’unico strumento vero per costringere poi a cambiare la legge elettorale.

Cosa replicare allo slogan “se voti No non cambia niente”?

In realtà, veniamo da anni di riforme, sicuramente schizofreniche, ma di riforme. Nessuno può negare che da molto tempo siamo dentro ad un processo di cambiamento della governance dello Stato: la riforma del 2001, poi quella del 2006 bocciata dal referendum, quindi la legge Delrio che abolisce le province e istituisce le città metropolitane, la legge sulle Camere di commercio, la legge Madia… una serie di interventi che hanno inciso sulla governance pubblica, per cui non è vero che negli ultimi 20-30 anni non ci sono state riforme. Chi lo sostiene, essendo stato protagonista di alcune di queste riforme, finisce per contraddirsi da solo. In realtà veniamo da riforme molto ispirate dalla contingenza. Nel 2001 eravamo all’inseguimento del federalismo sotto la spinta del leghismo, ed è stata approvata la riforma del Titolo V, con il riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, a fine legislatura ed in poco tempo. Poi è seguita una fase in cui ad ispirare gli interventi legislativi sono stati i tagli alla politica, i risparmi, la spending review e quindi abbiamo avuto prima l’eliminazione delle Province e ora del Cnel, assurti a simboli degli sprechi da cancellare. Eppure anche i cittadini hanno capito, come dice Checco Zalone nella scena finale del suo ultimo film, che nulla è cambiato tranne che il nome: le Province sono divenute Città metropolitane o enti di secondo livello o di area vasta, mantenendo funzioni sparpagliate e con meno risorse. L’unica conseguenza certa per ora è quella aver tolto il diritto di voto ai cittadini.

E cosa ispira invece l’attuale riforma?

La rapidità, il fare presto, il non perdere tempo, perché va di moda così. Si è sempre trattato di riforme nate su una contingenza, spesso non precedute da una riflessione vera, approfondita su cosa serve alla Repubblica italiana a 70 anni dalla nascita. E anche la Renzi-Boschi è in piena continuità con questa tendenza.

I “Democratici per il No” è anche un modo per distinguersi dal No di grillini, leghisti e destra.

In una consultazione referendaria si vota Si o No, non sono previste sfumature e ognuno si ritrova con una compagnia che non ha scelto, ma questo varrà anche per i cittadini quando andranno alle urne. Il che non significa che in futuro voteremo tutti per lo stesso partito o per la stessa coalizione. Temo, invece, che chi voterà Sì finirà per il ritrovarsi sotto lo stesso tetto politico. Penso che qualcuno abbia l’intenzione di far coincidere i comitati per il Sì con i futuri comitati elettorali di una nuova coalizione politica. Spero che questo non avvenga, ma potrebbe essere uno degli esiti in caso di vittoria del Sì, mentre in molti nel Pd lavoreremo per rilanciare una coalizione di centrosinistra, che valorizzi i dinamismi positivi che emergono dalla società e nello stesso tempo non dimentica di dare una mano vera a chi è in difficoltà. Questo è nel dna del nostro partito. E fa specie vedere manifesti firmati da deputati e senatori Pd, con accanto il simbolo del comitato ‘Basta un sì’, che sostengono la necessità di tagliare i politici: se questo è il senso della riforma costituzionale, mi pare ci sia un minimo di confusione.

Già, tagliare i costi della politica per inseguire il grillismo. Detto da un partito in tutta Italia sta chiudendo sedi e licenziando i funzionari…

Certamente c’è la necessità di rivedere l’organizzazione, le funzioni, il peso che i partiti hanno ed hanno avuto, ma anche questo viene fatto sull’onda di sentimenti improvvisati. Invece, bisogna affrontare il tema dell’art. 49 della Carta Costituzionale e capire come ridare reputazione alla politica, il che passa anche da un dimagrimento dei partiti. Se è questo è il tema bene, affrontiamolo, ma se la riforma costituzionale deve ridursi a un’operazione di marketing elettorale e a una campagna mediatica, allora non va, ha un respiro corto. La Costituzione del ‘48 aveva alle spalle un processo un po’ più serio, autori stimati dal popolo. Se oggi vogliamo cambiare la Costituzione per un terzo, bisognerebbe farlo con la giusta consapevolezza, per evitare fra poco tempo di renderci conto di aver commesso degli errori. Che è quello che poi è avvenuto nel 2001 con il Titolo V. Come è possibile che oggi siano spariti tutti i fautori delle autonomie territoriali? Sicuro che sia tutto da buttare quanto fatto allora? Anche nel centrosinistra all’epoca vennero dedicate ore e ore di convegni sui modelli emiliani, lombardo, del Nord-est, sul decentramento, sul federalismo, sul regionalismo, sul rapporto più stretto sta cittadini ed istituzioni… adesso si prevede un ritorno al passato, al pre-2001, ricentralizzando tutte le competenze in seno allo Stato. O ci sbagliavamo del tutto allora, oppure ci stiamo sbagliando ora. Per questo mi preoccupa il Si rassegnato di alcuni presidenti di regione del Pd.

Stupisce il clima di ostilità all’interno del Pd, sulle pagine dell’Unità…Vero che sin dalle origini questo partito è stato fibrillante e rissoso, basta vedere le primarie, ma con certi toni non si mette a rischio la stessa futura tenuta del Pd?

Il confronto ha raggiunto un livello così basso che si è ha l’impressione che certe parole siano dette da chi sa che non ci sarà più un futuro insieme nella stessa comunità. Dopo che si son pronunciate certe cose, come sarà possibile ritrovarci? Come ‘Democratici per il No’ vogliamo lanciare un appello: facciamo attenzione ai toni e a ciò che si dice, perché altrimenti mettiamo a rischio il futuro del Pd. Spesso, è un linguaggio dovuto all’uso dei social che favoriscono una aggressività da tastiera, ma sarebbe bene riflettere, perché ci sarà un domani da gestire insieme.

Ma qual è l’errore che hanno compiuto gli autori della riforma costituzionale?

Lo sbaglio sta nel voler portare in Costituzione problemi che costituzionali non sono, come la reputazione e la credibilità della politica e dei partiti, l’esigenza di stabilità, un iter legislativo più rapido. Basta modificare alcune leggi ordinarie o qualche regolamento parlamentare. Il tema più serio che vedo è quello del governo, perché viviamo in un Paese che da anni non è governato. E per governo non intendo un insieme di provvedimenti, anche importanti per carità, che ogni settimana il Parlamento o il Consiglio dei ministri adottano. La vera riforma sarebbe avere delle idee di fondo su dove si vuole portare il Paese nei prossimi anni. In assenza di tutto questo è ovvio che poi ci si riduce a dare la responsabilità di tutti i mali italiani al Cnel.

