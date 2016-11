Dio, il terremoto e il telecomando: i deliri ultraconservatori che ostacolano le riforme di Papa Francesco

di Moreno D’Angelo

I terremoti sono punizioni divine per le scelte di questo Papa. Per tradizionalisti e millenaristi catastrofi, maremoti e l’immancabile fine del mondo sono un parametro fisso con cui Dio punisce il genere umano.Da Sodoma e Gomorra a Norcia.

È quanto è successo per le parole, definite “indegne” nelle scuse ufficiali di Israele all’Italia, del vice ministro per la cooperazione regionale Ayooub Kara, membro del Likud che, sentendo le scosse di terremoto mentre era in Vaticano, le aveva collegate a una punizione divina per l’astensione italiana al voto all’Unesco sul legame tra i luoghi santi di Gerusalemme e gli ebrei. Subito dopo c’è chi ha attribuito le nuove forti scosse nel centro Italia come una ennesima punizione dal cielo per la visita di Papa Francesco ai figli di Lutero in Svezia alla Malmo Arena per omaggiare i 500 anni della riforma e rilanciando l’ecumenismo e l’unità dei cristiani. Tra questi, oltre ai consueti soliti esaltati della catastrofe, si è distinto il giornalista tradizionalista Antonio Socci per il quale non è stato un caso se mentre il Papa festeggia Lutero in Svezia sia crollata la basilica di San Benedetto a Norcia il patrono d’Europa. Socci ha portato avanti la tesi del Dio vendicativo precisando: «il Papa invece di omaggiare Lutero dovrebbe consacrare l’Italia sotto il patrocinio della Madonna».

Secondo questa ottica è come se Dio avesse una sorta di telecomando in mano per far ”ballare”la terra per vendicare atti a lui poco graditi punendo così non tanto i responsabili ma l’intera popolazione.

Sembra incredibile ma è ancora forte quella visione presente tra ultratradizionalisti e tanti fondamentalisti monoteistici secondo cui Dio è un essere di potere assolutistico irascibile e vendicativo vicino solo ai suoi eletti. Una visione di “Deus” assoluto dominatore seduto sul trono con la barba bianca. Quel “Dio degli eserciti” presente nell’antico testamento che, secondo il teologo Vito Mancuso, è alla base della crisi del cristianesimo e al quale contrappone il Dio del logos che si esprime nel bene, presente in qualche modo nei Vangeli. Oggi sempre più persone sono molto dubbiose su dogmi come il peccato originale, la predilezione divina per “un popolo eletto” e tanto più su un concetto di Deus che lancia saette come Giove e manda flagelli di ogni tipo sui cattivi. Molti si pongono questioni sull’origine del male e su altri principi religiosi