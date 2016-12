“Due Torino”, da Nosiglia una speranza e un monito

di Giorgio Merlo

Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, in una recente intervista su un quotidiano torinese ha sottolineato che “Le due Torino si stanno progressivamente riavvicinando”. Certo non mancano le difficoltà, i problemi e le grandi sofferenze legate a questa perdurante e storica diseguaglianza sociale ed esistenziale. Ma, se non altro come dice giustamente Mons. Nosiglia, è cresciuta la consapevolezza che questo divario va affrontato e, se possibile, rimosso. Non è un’operazione semplice né banale. La propaganda, su questo versante, è del tutto fuori luogo. Anche se sappiamo che questo tema, soprattutto a Torino, è stato l’oggetto principale, se non esclusivo, della recente campagna elettorale nel capoluogo subalpino. Ovvero, il disagio e l’abbandono delle periferie nelle grandi città e la difficoltà dei partiti di governo, in particolare del Pd, a farsi interprete e riferimento politico di quei mondi, di quei territori e di quei ceti sociali.

La recente tornata elettorale ha premiato il Movimento 5 stelle grazie anche e soprattutto ai consensi ottenuti proprio nelle cosiddette “periferie”. Ora si tratta di capire se proprio il Movimento 5 stelle riesce a dare risposte serie, convincenti e realmente percorribili per risolvere il disagio sociale che attualmente caratterizza la città. Certo, i numeri di Torino sono implacabili. E’ sufficiente gettare lo sguardo ai numeri crudi che le statistiche ci forniscono. E, oltre alle statistiche, alle decine di associazione di volontariato che misurano il malessere della città. I numeri dei “poveri”, di chi non arriva a fine mese, di chi non ha mezzi per sopravvivere, di chi chiede un pasto caldo tutti i giorni, di chi è cronicamente disoccupato ed inoccupato, di chi va in difficoltà per disavventure legate alla vita e di chi perde il lavoro e si trova in mezzo alla strada. E questo crescente malessere sociale legato ad un contesto territoriale – le periferie appunto – degradato e quasi disumano, ha portato al cambio di guardia a livello politico ed amministrativo.

Ora, la consapevolezza – come detto, ripeto, giustamente dall’arcivescovo di Torino – crescente che questi problemi vanno affrontati e risolti c’è. Come aumenta la volontà politica di ridurre la forbice tra le “due città a confronto”. Ma le promesse e la propaganda adesso devono cedere il passo alla politica, alle scelte concrete e alla volontà di non speculare su questi drammi.

Per il momento l’arcivescovo di Torino ha lanciato un monito preciso e anche una speranza concreta. Tocca alla politica, e all’attuale amministrazione innanzitutto, raccoglierle e dare una risposta.