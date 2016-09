Fifa 17, rotto il day one

di Bernardo Basilici Menini

Come previsto e come succede ormai ogni anni, è arrivata la rottura del day one di Fifa 17. In poche parole, il popolare videogame di calcio è stato messo in vendita da alcuni negozi prima della data ufficiale indicata dalla EA Sports, casa produttrice di Fifa, prevista per domani.

Ancora non è stato reso noto sono quali siano i negozi che abbiano deciso per la rottura del day one: al momento si hanno notizie solo da Messina e Roma. Nella città siciliana è stata una catena importante come Euronics.

Dagli altri grandi centri non sono segnalati altri casi. Tuttavia, come è accaduto gli anni scorsi, i primi intraprendenti fanno da apripista per tutti gli altri e per stasera potrebbe già scattare il “rompete le righe” dalla EA.