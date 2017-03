Mdp: Roberto Speranza alla Gam battezza il nuovo movimento di sinistra. Placido: “Saremo un partito vero, dove conta la squadra non il capo”

di Emanuele Rebuffini

Sarà Roberto Speranza, lunedì 3 aprile alla Gam di Torino, a tenere a battesimo la prima uscita pubblica di “Art.1 – Movimento Democratico e Progressista”, il soggetto politico nato dalla scissione dal Partito Democratico. Intanto questa mattina a Palazzo Lascaris è stato presentato il nuovo gruppo consiliare composto dall’ex Sindaco di Collegno Silvana Accossato e dall’alessandrino Walter Ottria.

«Per noi separarci dal Pd non è stato certo indolore – ha spiegato Walter Ottria – ma abbiamo sentito questo passaggio obbligatorio per essere coerenti con le nostre idee e con la nostra volontà di essere più vicini alla base. Vogliamo interpretare le esigenze dei cittadini dal basso, in un momento in cui il problema primario oggi è la lotta alla povertà.» «Restiamo ovviamente nella maggioranza in Regione – ha aggiunto Silvana Accossato – e appoggeremo tutte le proposte vicine al nostro sentire, soprattutto per quanto riguarda le politiche sociali, la scuola, l’ambiente.»

Chi nei giorni successivi l’ultima traumatica Assemblea nazionale del Pd era convinto che in pochi avrebbero seguito sul territorio Enrico Rossi, Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema (“più la fuoriuscita di un gruppo di pur rilevanti personalità che una scissione vera e propria “, scriveva Paolo Mieli sul Corriere della Sera), probabilmente sarà costretto a ricredersi, perché sul territorio qualcosa comincia a muoversi, in attesa che le primarie del Pd in programma per il 30 aprile definiscano la natura del partito di Renzi e il ruolo che le minoranze, che hanno scelto di convergere sulla candidatura di Andrea Orlando, potranno venire a svolgere.

Se alla Camera e al Senato i gruppi di “Art.1 – Movimento Democratico e Progressista” sono formati 51 Deputati e Senatori, in Piemonte al momento MDP può contare sui Senatori Federico Fornaro e Nerina Dirindin (già assessore alla Sanità della Regione Sardegna e uno dei più autorevoli esperti di sistemi sanitari), l’ex vice Presidente della Regione Piemonte Luciano Marengo, gli ex consiglieri regionali Wilmer Ronzani e Giorgio Ferraris, il novarese Sergio Vedovato, l’ex consigliera comunale Lucia Centillo e l’ex capogruppo in Provincia di Torino Giuseppe Sammartano.

Tra i protagonisti principali di questa nuova operazione politica c’è sicuramente Roberto Placido, una pezzo di storia della sinistra comunista-diessina torinese, protagonista di quel “PEC” che contribuì in modo decisivo alla vittoria di Gianfranco Morgando alle prime primarie del 2007, vice Presidente del Consiglio regionale per due legislature, uno dei pochi a non essere lambito dalle inchieste su Rimborsopoli, infine animatore dei Comitati ‘Scelgo No’ in occasione del referendum costituzionale.

«Lunedì Roberto Speranza sarà a Torino e Biella per due incontri pubblici, ma l’attività politica sul territorio di Art.1 – Movimento Democratico e Progressista è già partita da alcune settimane – racconta Roberto Placido a Nuovasocietà – Si sono costituiti gruppi consiliari in diversi importanti Comuni nella provincia di Torino, come a Grugliasco o a Rivoli (dove sono usciti dal Pd 4 consiglieri comunali e 30 iscritti), ma ci stiamo strutturando anche in tutte le altre province piemontesi. È un lavoro che è nato sulla scia dei comitati ‘Scelgo No’ che sono stati un momento importante di partecipazione ma anche di organizzazione politica. La prossima settimana lanceremo ovunque i comitati promotori per Art.1 – Movimento Democratico e Progressista, aperti a tutti coloro che desiderano impegnarsi e dare il loro contributo sui grandi temi della sinistra, dal lavoro alla sanità, dall’assistenza alla scuola. Il numero delle adesioni comincia ad essere significativo, certamente si citano sempre i nomi più conosciuti, i parlamentari e i consiglieri regionali, ma ci sono centinaia di compagni e soprattutto di non iscritti al Pd che stanno sposando il progetto. La cosa più importante che stiamo registrando è proprio questo riavvicinarsi di tante persone, che negli ultimi anni si erano allontanate dal Pd e dalla politica.»

Quando dopo le ultime Assemblea e Direzione del Pd aveve deciso di uscire dal partito, pensavate ad una scissione numericamente più forte, o forse siamo in presenza di una separazione non ancora del tutto compiuta?

«Per quanto ci riguarda stiamo costruendo un nuovo soggetto senza rimpianti e senza polemiche. Credo che si tratti di un percorso appena iniziato. Un ulteriore passaggio probabilmente lo vedremo dopo le primarie del Pd del 30 aprile, che ufficializzeranno quanto già scritto sulla carta. Le primarie per alcuni rappresentano un ultimo tentativo di cambiare le cose da dentro, personalmente credo che i risultati del congresso siano già stabiliti “a tavolino”. Per questo mi aspetto che dopo vi saranno nuovi allontanamenti da parte di amministrativi ed iscritti.»

Già, ma perché non avete scelto di aspettare la fine del congresso, convergendo anche voi sulla candidatura di Andrea Orlando?

«Credo che a troppi siano sfuggiti alcuni particolari avvenuti in occasione dell’Assemblea e della Direzione nazionale del Pd che hanno portato alla decisione di andarsene anche da parte di persone equilibrate e di riconosciuto buon senso come Enrico Rossi e Vasco Errani. Qualcuno vuole dipingere la nostra operazione come frutto di rancore e di livore, come una voglia di rivincita da parte dei vari Bersani e D’Alema. Non c’è nulla di tutto questo! Piuttosto nell’ultima Assemblea e Direzione, a Matteo Renzi è bastato un tweet per ufficializzare il partito personale. Si trattava della prima vera Direzione dopo tanto tempo: prima erano sbrigative, il Segretario faceva la relazione e non seguiva nessun dibattito. In quell’occasione, invece, sono successe due cose. La prima: invece di rispondere ai molti interrogativi posti dalla minoranza ma anche da autorevoli esponenti della maggioranza, Matteo Renzi ha ritenuto di non dover partecipare ai lavori della Direzione, è andato in California da dove ha scritto un tweet in cui si diceva: “mentre voi perdete tempo io mi occupo del futuro”. E salutava con #incammino, che è lo slogan di Emanuel Macron. D’altra parte Matteo Renzi ha affermato che se fosse francese voterebbe Macron alle prossime presidenziali, mentre in Francia chi è di sinistra non voterà Macron ma il candidato del Ps Benoit Hamon.»

E la seconda?

«Un fatto mai accaduto in nessun partito. Il simbolo è nella disponibilità del Segretario e in caso di congresso anticipato il Segretario si deve dimettere (lo deve fare, non è una concessione!) e in quel caso il simbolo passa dalla disponibilità sua a quella del Presidente del partito. Renzi, invece, ha fatto modificare lo statuto mettendo il simbolo del Pd nelle mani del suo fidatissimo amico personale, il tesoriere Francesco Bonifazi. Potrebbe sembrare una tecnicalità, in realtà è stata la certificazione del fatto che il Pd è diventato formalmente un partito personale. A qualcuno può star bene così, ma evidentemente questi fatti hanno portato ad una accelerazione da parte di coloro per i quali era oramai evidente che non c’erano più le condizioni per rimanere.»

A metà febbraio sei stato l’organizzatore di un dibattito al Circolo Pd di Borgo Vittoria (Circoscrizione 5) con Michele Emiliano in collegamento skype. Sorpreso della sua scelta di rimanere nel Pd e di candidarsi alla Segreteria, il tutto poche ore dopo aver firmato un documento congiunto con Rossi e Speranza?

«Non sono certo stato l’unico ad essermi stupito e una parte dei magri risultati che Michele Emiliano sta raccogliendo nei circoli credo siano in parte determinati dall’immagine di inaffidabilità che con il suo comportamento ha trasmesso. E l’affidabilità in politica, come nella vita, conta.»

Quale sarà il rapporto tra MDP e la Giunta Chiamparino?

«Nessuno mette in discussione l’appartenenza alla maggioranza che sostiene Chiamparino. Non ci sarà nessun scossone, i due consiglieri regionali sostenevano la Giunta Chiamparino ieri come Pd e oggi continuano a sostenerla con il nuovo gruppo. Certo che su alcuni temi come sanità, sviluppo, lavoro e investimenti abbiamo alcune critiche da fare, ci sono dei ritardi e pensiamo che si possa e si debba fare di più e meglio.»

L’11 giugno si svolgeranno le elezioni amministrative in diverse importanti città del Piemonte (Asti, Alessandria, Cuneo, Grugliasco, ecc.). Cosa farà MDP?

«La creazione del nuovo movimento è troppo a ridosso di questa tornata elettorale, il che non ci permette di dare vita a liste autonome, se non in qualche caso molto particolare. Tendenzialmente saremo presenti con nostri candidati in liste civiche di sinistra.»

E con gli altri spezzoni della sinistra (Sinistra Italiana, Pisapia, Sel)?

«Lavoriamo per unire gruppi, movimenti e partiti della sinistra. C’è bisogno di sintesi. Sperando che prevalgano la ragionevolezza e ci sia da parte di tutti buon senso e generosità, perché occorre saper fare passi indietro rispetto a personalismi e bandierine varie.»

Sotto il profilo programmatico cosa distinguerà MDP dal Partito Democratico?

«Al centro della nostra azione devono esserci i temi sui quali maggiormente il Pd è andato in sofferenza o perseguendo riforme sbagliate e commettendo palesi errori: la riforma costituzionale, la legge Madia, la legge elettorale, il Jobs act, la cd. Buona Scuola…Ma soprattutto MDP nasce con partito vero, non fatto da signori delle tessere con i loro pacchetti. Un partito dove si può discutere e alla fine si decide, e non un partito dove si decide senza discutere. Un uomo solo al comando mi ricorda Fausto Coppi. Ma lui era un campionissimo, non un mediocre. E comunque c’era pure Gino Bartali. E poi c’erano i gregari. I successi di un grande campione sono anche merito del resto della squadra. Io nel Pd non ho più trovato questa visione di gioco di squadra, né ho visto all’opera un grande campione.»