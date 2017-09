Caso Orlandi, ecco i documenti con le presunte spese del Vaticano. Santa Sede: “Tutto falso”

di A.D.

Un nuovo capitolo nel giallo di Emanuela Orlandi, la giovanissima cittadina vaticana scomparsa nel 1983. Dalla Santa Sede arriva un documento, punto cardine del libro-inchiesta del giornalista Emiliano Fittipaldi, “Gli impostori”.

I fogli, che pubblichiamo, sono datati marzo 1998. Cinque pagine che sarebbero state inviate dal cardinale Lorenzo Antonetti ai monsignori Giovanni Battista Re (che ha già detto di non saperne nulla) e Jean-Louis Tauran.

Secondo questi documenti Re e Tauran, che al tempo erano uno il sostituto per gli Affari generali della segreteria di Stato della Santa Sede e il secondo si occupa dei Rapporti con gli Stati. Secondo una fonte del giornalista-scrittore proprio loro due si sarebbero occupati direttamente della vicenda Orlandi.

Si tratta di un documento con all’interno il resoconto delle presunte spese sostenute dal Vaticano per Emanuela. Spese che vanno dal 1983 al 1997: quasi mezzo miliardo di vecchie lire.

E mentre il fratello di Emanuela scrive in un post su Facebook: “Il muro sta cadendo”, il Vaticano parla di “falso” e il cardinale Giovanni Battista Re sostiene «Non ho mai visto quel documento pubblicato da Fittipaldi, non ho mai ricevuto alcuna rendicontazione»

Ecco di cosa si sta parlando in queste ore:

Sua Riverita Eccellenza Arcivescovo Giovanni

Battista RE

p.c Sua Riverita Eccellenza Arcivescovo Jean Luis

Tauran

RESOCONTO SOMMARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLO STATO CITTA’ DEL VATICANO PER LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA CITTADINA EMANUELA ORLANDI (ROMA 14 GENNAIO 1968)

La prefettura dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ricevuto mandato di redigere un documento di sintesi delle prestazioni economiche resosi necessarie a sostenere le attività svolte a seguito dell’allontanamento domiciliare e delle fasi successive allo stesso della cittadina Emanuela Orlandi.

La sezione di riferimento, sotto la mia supervisione, ha provveduto a raccogliere il materiale attraverso gli attori dello Stato che hanno interagito con la vicenda.

Moltissimi limiti nella ricostruzione sono stati riscontrati nell’impossibilità di rintracciare documentazione relativa agli agenti di supporto utilizzati sul suolo italiano stante il divieto postomi di interrogare direttamente le fonti incaricando esclusivamente il capo della Gendermeria Vaticana in questo senso.

L’attività di Analisi è suddivisa in archi temporali rilevanti per avvenimenti e per spese sostenute.

Il documento non include l’attività commissionata da Sua Eminenza Revendissima Cardinale Segretario di Stato Emerito Agostino Casaroli al “Commando l” in quanto alcun organo a noi noto o raggiungibile è a conoscenza di quanto emerso e della quantità di denaro investita nell’attivià citata.

I documenti allegati (197 pagine) al presente rapporto sono presentati in originale per la parte relativa ai pagamenti per i quali è stata rilasciata quietanza, sono presentati in forma di resoconto bancario le quantità di denaro autorizzate e prelevate per spese non fatturate.

GENNAIO 1983 – GENNAIO 1985

Fonte Investigativa presso Atelier di moda Sorelle Fontana…………………………………………………………………………………………………………………………………………………L. 450. 00

Fonte Investigativa Rapporto SIP ································································–········L. 600.000

Preparazione all’attività investigativa estera…………………………………………. L.450.000

D.B. Prato della Signora – Roma

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. L . 1. 000 . 000

Acquisizione Nastri Registrati tramite Fonte…………………………………………L. 1. 500 .000

T,P. Suore Ancelle dell’Immacolata di Parma………………………………………………L.400.000

Spostamento……………………………………………………………………………………………………………………………………L 4. 000.000

Rette Vitto e Alloggio 176 Chapman Road Londra………. ………………..L.8.000.000

Spese indagine Formale in collaborazione con Roma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………L . 23. 000 . 000

Attività di indagine riservata extra Commando 1 direzione diretta Cardinale

Casaroli ………………………………………………………………………………………………………………………………………L. 50. 000. 000

Secondo Trasferimento………………………………………………………. L. 900. 00

FEBBRAIO 1985 – FEBBRAIO 1988

Spese trasferimento e permanenza Commendator Camillo Cibin presso 6 Ellerdale Road London NW3 6NB……………………·—································

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………L.18.000. 000

Anticipo Pagamento Retta Forfettari a……………………………………………………………L. 20. 000. 000

Attività gestione Stampa coordinata Dottor Teofilo Benotti ………L. 5. 000. 000

Attività investigativa relativa al depistaggio con utilizzo agenzia di supporto per le analisi in territorio Italiano……………………………………………………………………………………·–···········································L. 9. 000. 000

A. M. contributo …………………………………………………………………………………………………………………L. 12. 000.000

MARZO 1988 – MARZO 1993

Analisi fonografica agenzia esterna

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… L.35.000.000

Trasferta commendator camillo cibin e dottor renato buzzonetti presso sede l.21 ………………………………………………………………………………………………………………………………… L.7.000.000

Spese sommarie di retta ominicomprensiva periodo di riferimento (dettaglio mensile e annuale in allegato 21)…………………………………… L.100.000.000

Spese Clinica St.Mary’s Hospital Campus Imperial College London Mint Wi ng South Wharf Road London W2 lNY………………………………………………………………….L.3.000.000

Dottoressa Leasly Regan Department of Obstetrics & Gynaecology………L. xxxx(attività economica a Rimborso, dettagli in allegato 28)

Attività sua Eminenza Reverendissima Cardinale Ugo Poletti (dettagli

indicativi in documentazione allegata , cfr all. 38 ….. _…_ 80.000.000

Terzo trasferimento………………………………………………………………………………………………………… L. 9.000.000

APRILE 1993 – LUGLIO 1997

Spese sommarie di retta ominicomprensiva periodo di riferimento (dettaglio mensile e annuale in allegato 22) …………………………………… L.70.000.000

Spese sanitari e forfettari e…………………………………………………………………………………… L.4. 000. 000

Attività generale e trasferimento presso Stato Città del Vaticano con relativo disbrigo pratiche finali…………………………………………………………………… L 21.000.000

Il presente documento è presentato in triplice copia, per dovuta conoscenza ad entrambi i destinatari, si rimanda a documentazione allegata sulle modalità di redazione. Non si espleta funzione di protocollazione come da richiesta. APSA è sollevata dalla custodia della documentazione allegata

presentata in originale.

Dato in

Stato Città del Vaticano

A.D 1998

Mese di Marzo Giorno 28

In FEDE

Lorenzo Cardinale Antonetti