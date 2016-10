Nessun caso Gorino a Novara. Sindaco e Prefettura smentiscono i giornali: “350 migranti rifiutati? È una bufala”.

di Enrico Mugnai

Nessuna barricata in stile Gorino in Piemonte, almeno per ora. L’emergenza migranti, che rimane un enorme problema non gestito, in terra sabauda non ha raggiunto il livello di rottura tra istituzioni e cittadini della città ferrarese, dove gli abitanti hanno impedito la ricollocazione di dodici donne. Ma la questione rimane complicata e le spinte verso un’opposizione serrata alla assegnazione dei migranti non sono da sottovalutare «La misura è colma – afferma il sindaco leghista di Novara Alessandro Canelli – non ci sono più strutture per ospitare i migranti e per quelli già accolti la situazione logistica è disperata».

Il sindaco smentisce che ci sia stato un ritardo amministrativo per impedire alla Prefettura di Novara di allocare le persone che attualmente dormono nelle tende allestite dalla Croce Rossa Italiana nell’hub di Settimo torinese. Anche il Vicario del Prefetto novarese, Claudio Ventrice, ritiene infondate le notizie dello stop voluto dai comuni della zona all’assegnazione di 350 migranti e sostiene che quelli siano numeri assolutamente infondati. Fa sapere che per domani è prevista la sistemazione di 10 persone nelle città della Provincia e 18 per venerdì.

A Novara però sembrano esserci le premesse perché le tensioni giungano ad un culmine: «Se fosse per me in città ci sarebbero zero migranti – dice Canelli – invece accogliamo 520 persone, ovvero 5 ogni mille abitanti, il doppio del limite di 2,5 pattuito col governo». Il primo cittadino si scaglia contro gli amministratori degli altri comuni della Provincia: «All’ultimo incontro con il Prefetto su 88 comuni eravamo presenti solo in 3. Gli altri, anche a guida Pd, non si sono neanche degnati di far sapere che non avrebbero partecipato». La situazione è senza controllo e dalla Prefettura di Torino fanno sapere che vista la gestione a livello nazionale non è possibile fare nessuna programmazione sugli arrivi e quindi è difficilissimo reperire in tempo strutture per sistemare i migranti.

Attualmente nella Provincia del capoluogo piemontese sono accolte 4800 persone, 1400 a Torino, 2800 nei comuni della provincia e 600 a Settimo torinese. Dalla Prefettura torinese sottolineano come coi nuovi sbarchi si raggiungerà il picco massimo di 750 persone nella tendopoli di Settimo, e col freddo e la pioggia di questi giorni le condizioni dei migranti non potranno che peggiorare.