Proporzionale, si’ o no?

di Giorgio Merlo

Arrivo da una tradizione politica, quella della sinistra Dc del cattolicesimo sociale, che ha sempre visto nella cultura “proporzionale” lo strumento istituzionale migliore per salvaguardare e promuovere quel filone culturale. Ma, soprattutto, ed e’ quello che piu’ conta, il proporzionale era lo strumento politico per eccellenza per costruire coalizioni, garantire la rappresentanza democratica e cercare, il piu’ possibile, di avere la governabilita’ dell’intero sistema politico. Devo confessare che ho qualche difficolta’ ad individuare, oggi, nel proporzionale la causa di tutti mali, la fonte di ogni nefandezza politica e l’origine di tutte le nostre difficolta’.

Certo, e come ovvio, i tempi cambiano e dobbiamo adeguarci tutti. Piaccia o non piaccia. Anche perche’ il proporzionale del passato non era esente da pesanti limiti e risentiva, comunque sia, della specificita’ di quel contesto storico, politico e culturale. Ma non mi stupisco affatto che oggi, dopo una stagione di finto maggioritario nato dalle ceneri della prima repubblica dopo l’ondata di tangentopoli, si ritorni ad una stagione che vede proprio nel proporzionale l’asse portante del futuro sistema politico. Purtroppo, pero’, accompagnato da grandi e plateali contraddizioni con partiti che debbono smentire tutto cio’ che hanno detto per molti anni disegnando, al contempo, un sistema politico ed istituzionale che difficilmente garantisce governabilita’ e autentica rappresentanza democratica.

Ora, evitando di entrare nei dettagli di una legge elettorale che non e’ ancora approvata e quindi puo’ essere pesantemente emendata, almeno su 3 aspetti si dovrebbe essere piu’ chiari ed espliciti. Innanzitutto la scelta dei futuri legislatori. Dopo la dura e fondata contestazione di tutto cio’ che e’ riconducibile al vecchio “Porcellum”, sarebbe curioso se ritornassimo alla designazione centralistica di quasi tutti i futuri eletti. Seppur con un sistema che viene maldestramente definito come “tedesco”. Una contraddizione che non sarebbe compresa, credo, da moltissimi elettori.

In secondo luogo non si puo’ disegnare un sistema che, alla luce dell’attuale geografia politica, garantisce la sostanziale ingovernabilita’ del sistema con pesanti ricadute sulla credibilita’ dell’intero sistema politico.

Infine il capitolo non trascurabile della rappresentanza dei territori. Non e’ possibile avere un sistema che taglia fuori interi territori dalla rappresentanza politica pur in presenza dei collegi uninominali. Se ritornano i collegi e’ indispensabile prevedere un sistema che dia rappresentanza a tutti i territori, pena una grave carenza di legittimita’ democratica.

Insomma, arrivi pure il proporzionale. Ma ad una condizione. Che non sia un sistema peggio di quello avevamo sino a ieri.