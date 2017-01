Senato, Mauro Maria Marino incontra l’Associazione Vittime del Salva Banche: “Ascoltiamo i problemi dei risparmiatori”

Il presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino, ha ricevuto una delegazione dell’Associazione “Vittime del Salva Banche”, in protesta davanti al Senato. «Un incontro in linea con la mia volontà di ascolto dei problemi dei risparmiatori, che conferma come vi sia la massima attenzione alle istanze rappresentate dall’Associazione» ha affermato Marino dovo il confronto con la presidente dell’Associazione Carmen Giorgianni.

Marino ha sottolineato anche la disponibilità per «trovare un futuro momento di confronto sia in occasione dell’esame del decreto legge Salva Risparmio sia, soprattutto, la settimana prossima, in occasione della votazione dell’A.G. 373, attraverso un’interlocuzione e un confronto approfondito. Questa bozza di decreto, da lungo attesa, offrirà la possibilità di porre l’attenzione su alcuni aspetti critici dell’applicazione delle norme sugli arbitrati auspicate dai risparmiatori interessati al “salva Banche”».