Ha chiesto il rito abbreviato la sindaca Chiara Appendino nel processo che la vede imputata di disastro, lesioni e omicidio colposo per i fatti del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo. La richiesta della prima cittadina è stata formulata durante l’udienza che si è svolta questa mattina.

«Con questa scelta è mia intenzione contribuire a favorire una più rapida conclusione del processo e la conseguente definizione delle responsabilità in sede giudiziaria» ha spiegato la sindaca che ha aggiunto: «Naturalmente sono convinta che, qualunque sia l’esito in tribunale, nulla potrà lenire il dolore di chi ha perso una persona cara e, per tutta la nostra comunità cittadina, niente riuscirà cancellare definitivamente il ricordo di quella tragedia. Tuttavia – per rispetto a coloro che sono state le vittime di quanto accaduto in piazza e, allo stesso modo, per rispetto a chi quella sera e nei giorni che l’hanno preceduta ha svolto compiti e ha avuto responsabilità nell’organizzazione di quell’evento – ritengo importante che il giudizio sulle responsabilità per me, che rivesto un ruolo pubblico, arrivi il prima possibile».

Il 3 giugno 2017 durante la proiezioni della finale di Champions League Juventus-Real Madrid dello spray urticante spruzzato per rapina scatenò il panico e la fuga degli spettatori che degenerò in tragedia con oltre 1500 feriti e due morti.