La sindaca di Torino Chiara Appendino si è presentata questa mattina a Palazzo di Giustizia la ripresa dell’udienza preliminare per il caso Ream dove è chiamata in causa per reati di falso e abuso d’ufficio. Una vicenda legata ad un debito di cinque milioni non iscritto nel primo bilancio della città di Torino targato Movimento Cinque Stelle. Denaro che destinato a caparra per l’acquisizione dell’area Ex Westinghouse.

L’udienza è a porte chiuse ed è dedicata alle discussioni delle perizie contabili.

Appendino ha preferito entrare da un ingresso secondario.