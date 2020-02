Un anno e due mesi: è questa la richiesta della procura nei confronti della sindaca Chiara Appendino per il caso Ream, in cui la prima cittadina è imputata per falso in bilancio e abuso d’ufficio per i 5 milioni di caparra dovuti a Ream e non iscritti a bilancio nel 2016.

La sindaca ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato, come anche l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. Per il primo è stata richiesta la stessa pena della sindaca, mentre per Giordana 1 anno.

La requisitoria è iniziata alle 10.30 ed é durata, con una pausa, fino alle 14.20. In aula è anche stato mostrato un video relativo a una seduta del consiglio comunale del 26 aprile 2017.

Settimana prossima si tornerà in aula e toccherà agli avvocati della difesa portare avanti la propria orazione.