Il progetto Demosofc ha dato vita alla più grande centrale a biogas e fuel cell d’Europa, nel depuratore di acque di Collegno. Un impianto ad altissima efficienza che recupera i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque nere, trasformandoli in energia capace di coprire il 30% del fabbisogno dell’impianto stesso. Un’idea nata di cui Smat è partner e finanziata dall’Unione Europea, che tra i suoi obbiettivi fondamentali ha anche quello della divulgazione dei risultati delle attività di ricerca e l’informazione alla cittadinanza.

Per questo il progetto Demosofc approda al MAcA, il Museo A come Ambiente di corso Umbria 90 a Torino, dove su iniziativa del Politecnico e in collaborazione con Smat, è organizzato un laboratorio per dimostrarne il funzionamento. Un modo per far capire ai cittadini che l’energia pulita, a emissioni zero, se unita alla ricerca può fare anche di più: risolvere un problema oggi, fornendo energia generata dai rifiuti e proiettarsi verso il domani, quello dei professionisti che la tecnologia la useranno, rendendola quotidiana nella vita di cittadini e imprese.

Quello di Collegno infatti è un impianto ad altissima efficienza che recupera i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque nere, trasformandoli in energia capace di coprire il 30% del fabbisogno dell’impianto stesso. L’impianto Demosofc si inserisce in un circuito virtuoso, quello dell’economia circolare, che permette di utilizzare materie generalmente considerate uno scarto e trasformarle in nuovi prodotti, in questo caso energia (elettrica e termica). Il tutto grazie alle celle a combustibile, che permettono di produrre energia con altissima efficienza e zero emissioni inquinanti in atmosfera.

I laboratori del MAcA vogliono contribuire a diffondere la conoscenza del funzionamento delle fuel cell, le celle a combustibile, del biogas, della green energy tra famiglie, bambini, studenti delle scuole superiori e insegnanti. Proprio per questo è stata creata un’offerta formativa ad hoc con un modulo da 1,5 ore, e un prezzo speciale per le classi. Insieme agli studenti, gli animatori scientifici risponderanno a domande tra cui: che cos’è l’idrogeno e come funziona una cella a combustibile, che differenza c’è tra la produzione di energia da fonti fossili e quella che utilizza l’idrogeno o il biogas come vettore? Scindendo l’acqua, costruendo una batteria ad aria, gli studenti indagheranno il principio di funzionamento della tecnologia utilizzata presso l’impianto Demosofc di Collegno.

Dove : MAcA – Museo A come Ambiente, Corso Umbria 90, Torino

Quando: domenica 10, sabato 16, sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 16

DEMOSOFC https://demosofc.wordpress.com

MAcA www.acomeambiente.org

SMAT https://www.smatorino.it