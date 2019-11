Direttamente dagli anni ’90 torna con furore l’amatissimo cappellino con visiera. Dalle passerelle di alta moda alle strade delle maggiori città, tutti indossano il cappello tanto in voga tra i rapper e le pop star anni ’90-2000. Perché non sfruttare la popolarità di questo accessorio a fini promozionali? Lo sapevi che i primi cappellini pubblicitari risalgono agli anni ’60? Se vuoi saperne di più sulla storia del cappello più utilizzato dai giovani di tutto il mondo e scoprire come utilizzarli per promuovere la tua attività, non ti resta che continuare a leggere!

Breve storia del baseball cap

La sua origine risale alla fine del 1800. I primi cappellini con visiera erano infatti utilizzati esclusivamente dai giocatori di baseball per proteggere gli occhi dal sole ed erano realizzati in lana e pelle. L’utilizzo del logo della squadra sul cappellino è più recente: i primi ad apporre il simbolo della propria squadra sulla parte anteriore furono i Detroit Tigers nel 1901. La popolarità di questo accessorio fuori dai campi da baseball passa attraverso i suoi tifosi, che cominciarono a indossare i cappellini della squadra del cuore per dimostrare il proprio sostegno.

Agli anni ’60 risale il primo utilizzo del cappellino da baseball a fini promozionali; furono le aziende agricole a intuirne il potenziale, e a ragione: il trucker hat ebbe un enorme successo e diffusione tra gli anni ’70 e ’80 fino a diventare l’icona che tutti conosciamo grazie all’utilizzo da parte di star cinematografiche e alle riviste di moda.

Se il decennio 1990-2000 può a tutti gli effetti essere considerato il periodo d’oro del cappello da baseball, indossato da uomini e donne sulla scia di celebrità del mondo della musica, il ritorno sulle passerelle di alta moda in anni più recenti ha decretato il suo ruolo indiscusso come accessorio evergreen.

Un accessorio irrinunciabile

Realizzati nei materiali, forme e colori più diversi, stampati o ricamati, in versione minimal o extra bold, i berretti con visiera entrano a far parte di diritto nel novero degli accessori must have di chi vuole sempre essere al passo con le ultime tendenze.

Fashion addicted e influencer creano sempre nuovi look da copiare per abbinare il cappellino con outfit casual e urban style. Perfetto in versione minimale e colori scuri o neutri con un abbigliamento casual, maschile o femminile, abbinato a sneakers, pantaloni e camicia. Se preferite un cappello stampato dalle fantasie e colori più decisi, potete abbinarlo a un look semplice con jeans e t-shirt per un perfetto stile urban. I più audaci indosseranno il berretto con la visiera all’indietro: sbizzarritevi con abiti dalle linee contemporanee per un look d’avanguardia. No invece alla visiera portata di lato: in questo caso rischiate di avere un aspetto datato e fuori moda.

Cappelli promozionali: come sfruttarli al meglio

La versatilità e popolarità del cappellino da baseball ne fanno lo strumento pubblicitario perfetto per avere ampia visibilità e raggiungere un pubblico vasto. Questo tipo di gadget promozionale è infatti perfetto per aziende di tutti i tipi e per un’audience molto diversificata: adulti di 30-40 anni, cioè gli adolescenti degli anni ’90 che sono investiti in pieno dal ritorno del ben noto accessorio, giovani ventenni e ragazzi dai 14 anni in su, e ovviamente bambini di tutte le età.

Scegliete il cappello personalizzato più adatto a promuovere la vostra attività in base al vostro cliente tipo: se il vostro target è composto prevalentemente da bambini e ragazzi, puntate su colori accesi e stampe divertenti. Per un pubblico di giovani osate design originali in linea con le tendenze del momento, mentre per gli adulti optate per uno stile più sobrio ma allo stesso tempo dotato di carattere.

I cappellini con logo aziendale sono perfetti da distribuire alle fiere o durante eventi promozionali, mentre un berretto in cui il nome dell’azienda sia poco visibile può essere offerto come regalo aziendale ai clienti più fedeli. Trovi tante idee per i tuoi cappelli da baseball personalizzati su Maxilia.

Ricorda che quanto più il cappello sarà di tendenza e in linea con i gusti di stile del tuo pubblico, tanto maggiore sarà la visibilità promozionale per la tua azienda.