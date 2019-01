Sarà a pagamento dal 1 febbraio l’acqua gasata del Punto Acqua Smat di None, in via Pietro Sola. Come sempre, dopo i primi 15 giorni di uso gratuito, per prelevare acqua gasata sarà da venerdì prossimo necessario munirsi di tessera ricaricabile. il costo sarà di 5 centesimi ogni litro e mezzo, mentre resterà gratuita la distribuzione di quella naturale, a temperatura ambiente o refrigerata.

La tessera sarà acquistabile dal box installato nell’atrio del Centro Anziani di via Brignone 3, aperto dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 19,00. Per avere la scheda sarà necessario pagare 5 euro: 4 sono di cauzione, che verranno rimborsati quando si restituirà la scheda, e uno di credito subito spendibile.

Le successive ricariche potranno essere eseguite dell’importo che si desidera ed eseguite in qualunque altro Box Smat.

Per prelevare l’acqua è sufficiente introdurre nel Punto Acqua la scheda, dalla quale viene detratto il costo corrispondente alla quantità di acqua prelevata. La tessera è utilizzabile per prelevare acqua da tutti i Punti Smat, indipendentemente da dove è stata attivata.

Sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua” sono indicati tutti i chioschi SMAT e i siti dove è possibile effettuare la ricarica.