Sarà a pagamento dal 16 agosto l’acqua gasata del Punto Acqua Smat di Novalesa. Dopo i primi 15 giorni di distribuzione gratuita il costo per ogni litro e mezzo sarà di 5 centesimi. Mentre resterà gratuita la distribuzione di quella naturale a temperatura ambiente e refrigerata.

Per il prelievo dell’acqua frizzante sarà dunque necessario avere la tessera ricaricabile in distribuzione dal box installato presso il Municipio, in via Susa 19. L’accesso al distributore per il rilascio delle tessere o per provvedere alla ricarica è possibile con i seguenti orari: lunedì e martedì dalle 10,00 alle 12,00; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle12,00.

Il costo iniziale della tessera è di 5 euro di cui 4 di cauzione che saranno rimborsati con la restituzione della tessera e un euro di credito subito spendibile. Le successive ricariche potranno essere fatte dell’importo che più si desidera.

Per prelevare l’acqua è sufficiente introdurre nel Punto Acqua la scheda, dalla quale viene detratto il costo corrispondente alla quantità di acqua prelevata. La tessera è utilizzabile per prelevare acqua da tutti i Punti SMAT, indipendentemente da dove è stata attivata e può essere ricaricata presso qualunque box di ricarica Smat.

Sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua” sono indicati tutti i chioschi Smat e i siti dove è possibile effettuare la ricarica