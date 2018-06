Sarà a pagamento dal 15 giugno l’acqua gasata del Punto Acqua Smat di Druento in piazza del Filatoio. Il costo sarà di 5 centesimi ogni litro e mezzo, mentre resterà gratuita la distribuzione di quella naturale, a temperatura ambiente o refrigerata.

Per il prelievo sarà dunque necessario avere la scheda ricaricabile in distribuzione al box installato presso lo Sportello AMICO di via Roma 17, a cui si accede con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,15 alle 13,45. Mentre il martedì dalle 8,15 alle 17,45 e il sabato dalle 8,15 alle 12,00.

Per avere la tessera sarà necessario un pagamento di 5 euro, di cui 4 di caparra che verrà rimborsata alla restituzione della tessera e uno di credito subito spendibile.Per le ricariche successive si potrà ricaricare l’importo desiderato sempre presso lo stesso box o in qualunque altro box Smat.Per prelevare l’acqua è sufficiente introdurre nel Punto Acqua la scheda, dalla quale viene detratto il costo corrispondente alla quantità di acqua prelevata.

La tessera è utilizzabile in tutti i Punti Smat indicati sul sito www.smatorino.it, indipendentemente da dove è stata attivata e può essere ricaricata da qualunque box di ricarica Smat.