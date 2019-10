Il gioco d’azzardo è inevitabilmente collegato a scenari perlopiù negativi. Basta pronunciare parole come “gioco d’azzardo online” e la mente si collega istantaneamente a concetti come dipendenza, ludopatia, debiti. Paradossalmente tutti termini in netto contrasto con la parola “gioco”. Quasi sempre dimentichiamo che questa attività, come tante altre in cui gli esseri umani impegnano il proprio tempo, ha come obiettivo primario il divertimento.

Chi ama passare il tempo tra slot machine, roulette e tavoli da poker oggi non ha l’obbligo di recarsi in un casinò tradizionale. Gli basta iscriversi a uno dei casinò online AAMS e fare il proprio gioco. Ma se per molti questa accessibilità è comoda, per altri il connubio tra azzardo e internet è figlio di un qualche demone molto cattivo.

In realtà chi conosce il mondo dei casinò online sa che non vi è nulla di oscuro o peccaminoso in esso. Ovviamente ci riferiamo ai siti di gioco legali, ossia i casinò AAMS come quelli che trovate qui. Nel senza limiti di Internet i siti di casinò online AAMS sono gli unici a offrire gioco legale, e anche sicuro, ai giocatori italiani.

La promozione del gioco consapevole sui siti legali di casinò

Tutti i siti di casinò online che operano nel rispetto della legge, e che hanno una regolare concessione, sono tenuti a promuovere il gioco responsabile. Il concetto di responsabilità, collegato al gioco, rimanda a una concezione dello stesso, molto più diffusa sul web che altrove. Proviamo a spiegare meglio di cosa si tratta. Nella realtà quando un individuo si reca in un casinò o in una sala giochi, è libero di giocare quanto desidera. Quando un giocatore gioca su un sito legale di casinò AAMS, si troverà di fronte al concetto dei limiti. I casinò online, a differenza delle altre realtà collegate al gioco d’azzardo, al momento dell’iscrizione chiedono ai giocatori di impostare dei limiti di gioco. Questi possono essere limiti di puntata, limiti di spesa giornalieri o settimanali, per citarne alcuni. Ponendosi dei limiti i giocatori stessi affrontano il gioco in un modo più consapevole. E se perdono il controllo, si trovano ad affrontare i paletti che si sono imposti spontaneamente. Nel momento in cui gli accadrà di giocare e magari a perdere una somma di rilievo, quei limiti, si renderanno evidenti. Il giocatore sarà posto di fronte a una scelta, e consapevolmente potrà prendere delle decisioni.

L’importanza della responsabilità nei casinò online AAMS

Il concetto di gioco responsabile, e la sua promozione, da parte dei siti di gioco online è un obbligo a cui i casinò legali devono attenersi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che regola il settore del gioco, lo impone. Molti casinò però sposano questo concetto e lo promuovono ben oltre i semplici obblighi di legge.

Gli operatori che gestiscono siti di gioco d’azzardo online sono certamente imprese a scopo di lucro. Ciò non vuol dire che non possano essere portatori di valori positivi. Molti siti di casinò online impegnano tantissime risorse nella promozione del gioco responsabile, e predispongono sistemi di allerta per le situazioni che lo richiedono.

Tra gli strumenti che vengono utilizzati nei vari siti di casinò AAMS, vi sono sezioni informative e test di autovalutazione. Ma anche linee telefoniche, chat, e in alcuni casi, interi portali dedicati al tema. L’idea di fondo è che non vi è nulla di male in una puntatina alle slot machine, o al blackjack, e neanche nel partecipare a tornei di poker online. Lo stigma del giocatore che sperpera tutti i suoi averi a una slot online può essere combattuto solo grazie al concorso di tutti gli interessati. E i casinò, sono ovviamente molto coinvolti.

Il gioco online come altri tipi di attività, ha come obiettivo il divertimento. Nei casinò online questo si può ottenere in tutta sicurezza, e consapevolmente. Se poi si vince anche, meglio ancora!