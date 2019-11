Sono quattro le denunce per l’aggressione subita dal social media manager della sindaca Chiara Appendino Xavier Bellanca nella serata di ieri quando uscendo dal suo ufficio ha incontrato il corteo dei Riders in protesta per lo sgombero della Cavallerizza Reale.

Si tratta di militanti dell’area anarco-antagonista che secondo le immagini della Digos avrebbero insultato e minacciato Bellanca, anche con sputi e calci.

Per i quattro oltre alla denuncia la Questura di Torino sta disponendo l’adozione di misure di prevenzione.