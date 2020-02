In una riunione tenutasi ieri il Presidente del Gruppo Pd Domenico Ravetti ha proposto ai Consiglieri regionali del Partito Democratico, che l’hanno condivisa, la nomina di Raffaele Gallo a Vicepresidente del Gruppo. Da oggi dunque Raffaele Gallo è il Vice Presidente del gruppo Pd.

«Ringrazio il Presidente Ravetti per avermi indicato e i miei colleghi per la fiducia – dichiara Raffaele Gallo – e sono convinto che nei prossimi mesi sarà importante coordinare al meglio l’azione del Gruppo regionale con quella del Partito Democratico per far emergere le debolezze della giunta Cirio e della Lega nell’amministrare e per avviare una campagna seria in vista delle elezioni comunali di Torino».