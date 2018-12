E’ già stato eletto videogioco dell’anno e ha infranto i record di vendite, ma Red Dead Redemption 2 vuole ancora migliorare. I programmatori hanno infatti annunciato che sono al lavoro per alcune modifiche.

In particolare si tratta di lavori sul sistema economico di Red Dead Online, che, come spiegano, «richiederà un ribilanciamento per essere sicuri che tutte le attività vengano adeguatamente ricompensate e siano divertenti, nonché sulla risoluzione di alcuni bug persistenti che provocano l’uscita di alcuni giocatori dalla partita».

Ma nessuna preoccupazione per i giocatori. Infatti, videogame è stato sviluppato già prevedendo piccoli interventi di aggiustamento, che saranno fatti già nei prossimi giorni e che potranno subito essere scaricati dai giocatori online.