Che stia tirando una brutta aria per il centro sinistra piemontese in queste elezioni regionali lo dimostra anche il fatto che il presidente uscente e candidato Sergio Chiamparino mette già le mani avanti dopo i primi Exit Poll. Infatti Chiamparino con un post su Facebook commenta la sua sconfitta virtuale (visto che di voti reali non se ne parlerà fino a domani pomeriggio).

Una sconfitta che secondo gli Exit Poll lo vedrebbero sotto il 40 per cento con il rivale di centrodestra Alberto Cirio quasi al 50 per cento.

Scrive Chiamparino: “Naturalmente un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra sarebbe netta. In attesa dei risultati ufficiali, che consentiranno di fare valutazioni più approfondite, voglio ringraziare chi mi ha votato e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed aiutato in questa campagna elettorale”.