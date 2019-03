Questa mattina il segretario metropolitano Mimmo Carretta ed il presidente Metropolitano Domenico Cerabona hanno incontrato il Gruppo Regionale PD del Piemonte.

Prima del passaggio formale in direzione, sono iniziate dunque le consultazioni per la formazione della Lista provinciale del Partito Democratico alle prossime Elezioni Regionali.

Nel merito, il segretario e il presidente si sono confrontati con i Consiglieri uscenti e, fatto salvo per i consiglieri Celestina Olivetti e Luca Cassiani i quali hanno chiesto un supplemento di riflessione, tutti gli altri si sono resi disponibili ad una eventuale ricandidatura.

Il Partito Democratico Metropolitano dunque vuole procedere «quanto prima alla definizione di una squadra forte, competitiva, radicata sul territorio e con esperienza a supporto del candidato Presidente Sergio Chiamparino», come affermano Carretta e Cerabona.